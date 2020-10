Mennyiben befolyásolja időjárásunkat, ha később kezdődik a jegesedés a sarkkörön?

Kedden jelent meg az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján egy cikk, „Nem kezdett el befagyni az arktikus óceán” címmel.

„A rendhagyó jelenségnek akár jelentős következményei is lehetnek az előttünk álló tél szempontjából. A folyamat nincs még kellő részletességgel feltérképezve, ezért fontos figyelemmel kísérni, hogyan reagál a légkör a következő hónapokban” – írta meg a cikkben a Szolgálat.

A hír azonnal végigfutott a magyar médián: brutális, példátlan, extrém hideg télre kell számítanunk, amelybe beleremeg Magyarország. Az Országos Meteorológiai Szolgálat közösségi oldalán már másnap összegyűjtötte a túlzó cikkeket, „hogyan ne adjunk címeket” megjegyzéssel, csokorba gyűjtve a kattintásvadász szövegeket.

Még egy hírcsokor estére, ezúttal kis hazánkból, avagy hogyan NE ADJUNK CÍMEKET időjárási témájú… Közzétette: Országos Meteorológiai Szolgálat – 2020. október 28., szerda

A veszprémi székhelyű vmeteo.hu két alapítóját, Cseh Zoltán és Takács Taki Lajost kérdeztük arról, mi a véleményük a helyzettel kapcsolatban.

Mit gondoltok az eredeti cikkről és a fogadtatásáról.

Taki: Az eredeti OMSZ által megírt cikk hibátlan. Nem kell hozzátenni és elvenni belőle.

Zoli: Az a baj ilyenkor, hogy az országos meteorológiai szolgálattal azonosítják ezeket a túlzó címeket és híreket. Az újságoknak nyilván az a céljuk, hogy minél több kattintást szerezzenek, de ez néha elbillen és olyan címeket adnak, ami sokkal inkább kattintásvadász és nem annyira a valóságot tükrözi. Ezt a legegyszerűbb megelőzni, ha megkeressük az eredeti forrást, de a rohanó világban erre nincs mindig idő.

Tehát nem lesz extrém, szibériai telünk?

Zoli: Elolvastam az omsz-os cikket és az eredeti angolt is, amire ők hivatkoznak. A két cikk konklúziója az, hogy

most még nem lehet pontosan megmondani, miként fogja ez befolyásolni az időjárásunkat.

Hiszen ez nem csak az alsóbb, hanem a magasabb légrétegekben, a toposzférikus poláris szélben (ami a télen jelentősen befolyásolja az időjárást), a futóáramlatben (jetstreamben) okoz változást, ezek ráadásul egymásra is kölcsönösen hatnak, és nem lehet biztosan megmondani előre, hogy mi lesz a végkimenet.

Nézzük a tényeket. A Meteorológiai Szolgálat megírta: 2020 szeptemberében az eddigi második legkisebb jégkiterjedést mérték az északi sarki óceánon, októberben pedig már rekord alacsony a jégborítottság és a visszafagyás teljesen más ütemben halad, mint korábban. Mit jelent ez?

Zoli: A 2020-as év a második legkisebb jégtakarót hozta a 2012-es év után. Októberben most ott tartunk, hogy az októberi viszonylatban a legkisebb a jégtakaró, és nem indult meg akkora jegesedés, mint a 2012-es minimum után. A következő hetekben még nem is várható javulás, még novemberben is az átlagosnál 10-15 fokkal lesz melegebb. Tehát nem -15 fok van, hanem nulla, ami bőven kevés a jegesedéshez.

Megnéztem, hogy milyen telünk volt 2012-ben, amikor alacsony volt a jégtakaró: akkor átlagban a január melegebb, a február pedig 4,6 °C-kal hidegebb volt. Ott is a hónap első fele volt kiemelkedően hideg, a másik fele az átlagosnál melegebb volt. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy most is ez lesz a helyzet.

Ami biztosra mondható, hogy nem lesz olyan mértékű lehűlés az északi sarkkörön, ezért a magassági szél nem lesz annyira kiszámítható, és nem egy stabil nyugat-keleti pályán fog mozogni, hanem elnyúlik észak-dél irányba és ezekből kemény hideg leszakadások történhetnek.

Hogy ez Észak-Amerikában történik meg, ahogy az elmúlt hetekben volt rá példa, vagy Európában, ezt előre nem lehet megmondani.

Tehát azt tudjuk biztosan, hogy befolyásolja majd az időjárást, de a „hogyan”-ra nem tudunk válaszolni?

Zoli: Annyira van esély, hogy szélsőségesebb télre lehet számítani: jobban eltérünk a szélsőségek irányába, mert megborítja a télen megszokott légköri feltételeket. Így lesznek/lehetnek nagyon enyhe időszakok, meg lehetnek fagyosabb szakaszok is.

Taki: Télen kétféle időjárási helyzetet különböztetünk meg: lehet zonális vagy blocking. A zonális az, amikor nyugat-keleti irányban van a futó áramlás, folyamatosan ciklonokat generál, ezek okoznak enyhe csapadékos telet (amibe – félreértés ne essék, beletartozik, ha leesik fél méter hó). A blocking helyzet azt jelenti hogy egy blokkoló anticiklon megakadályozza ezeknek a nyugat-keleti áramlatoknak a betörését, ránk telepszik egy magas nyomású kupola, amiről lepattan minden. Az nagyon tud hideg lenni, cserébe viszont száraz. A sarkköri jég fagyása okozhatja, hogy Olaszországban hull majd a hó, nálunk pedig rettentően hideg lesz, vagy épp kapunk egy enyhébb csapadékos telet, miközben a skandináv országokban kemény hideg lesz.

Felelőtlenség volna ekkora időtávra előrejelzésbe bocsátkozni.