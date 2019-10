Mesejáték diákoknak KRESZ-szabályokkal

A biztonságos közlekedésre hívta fel a figyelmet a Pápai Rendőrkapitányság KRESZ-feszt programja, melyre az összes pápai első osztályos kisdiák meghívást kapott.

Szabó Péter rendőr főhadnagy, a Pápai Rendőrkapitányság kiemelt megelőzési főelőadója elmondta, a Biztonság hete nevű országos baleset-megelőzési programsorozattal, illetve az EDWARD-nappal (European Day Without a Road Death – Európai nap közúti áldozatok nélkül) összhangban szervezték meg a KRESZ-fesztet a Jókai művelődési központban.

Mint mondta, 2019-ben hirdették meg az EDWARD-napot. Az Európai Bizottság által is támogatott kezdeményezés célja, hogy ezen a napon senki ne veszítse életét Európa közútjain. A kampánnyal azt szeretnék elérni, hogy minden közlekedő – akár csak néhány percig is – gondolkodjon el azokkal a kockázatokkal kapcsolatban, amelyekkel a közúti közlekedése során szembesül, továbbá gondolja át, hogy az ő magatartása milyen veszélyhelyzeteket idézhet elő mások számára, és hogyan lehet a kockázatokat csökkenteni.

A KRESZ-feszt központi témáját is a biztonságos közlekedés adta. A programra a helyi első osztályosokat hívták meg, emellett Vaszarról is érkeztek elsősök, így több mint 350 diákot szólított meg a pápai kapitányság. A tanulók a Dé-Mol Színtársulat előadásában a Megbűvölt patak című mesejátékot nézték meg. Az előadás számos olyan közlekedési szabályt is érintett, melyet már egy elsősnek is ismerni kell a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés érdekében.

A gyerekek átismételhették az úttesten történő biztonságos átkelés szabályait, megismerkedhettek a kerékpár kötelező tartozékaival, valamint a láthatósági mellény szerepével, a színházépület mellett pedig tűzoltóautó-bemutató is várt a kisdiákokra.