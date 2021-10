Huszonhat szakmával ismerkedhettek meg a diákok várpalotai szakmai napon

Összesen 26 mesterséggel ismerkedhettek meg az érdeklődő fiatalok a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett szakmabemutató napon, amelynek kedden a várpalotai Gál Gyula Városi Sportcsarnok adott otthont.

Ezt ne hagyja ki! Ördögi tervet szőttek 2006-ban az emberek megfélemlítésére

A kamara őszi pályaválasztási rendezvénysorozatának egyik állomása volt a várpalotai sportcsarnokban rendezett szakmai nap, ahol 24 kiállító vállalkozás és szervezet, valamint szakképző intézmény mutatkozott be a diákoknak.

– Tisztában vagyunk vele, hogy a fiatalok életében fontos döntés a pályaválasztás. Ebben szeretnénk segíteni nekik azzal, hogy megmutatjuk a lehetőségeket – mondta el Rábai Veronika.

A várpalotai programon összesen 26 szakmával ismerkedhettek meg a diákok, sőt, a szakképzett oktatók segítségével ki is próbálhatták az adott mesterségeket. Külön öröm számunkra, hogy a lányoknak szóló szakmákból is erősebb volt a felhozatal, a kisgyermekgondozótól kezdve a kéz- és lábápolón át egészen a fodrászig és a kozmetikusig több foglalkozásba is belekóstolhattak a fiatalok – mondta el Rábai Veronika. A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara stratégiai koordinátora hozzátette, évek óta megrendezik a szakmabemutató napokat, s tapasztalataik szerint népszerű a végzős diákok körében, hiszen egy helyen sok lehetőséggel ismerkedhetnek meg. Megtudtuk, október 18-án a pápai városi sportcsarnokban tartanak szakmabemutató napot, novemberben pedig pályaválasztási kiállítást rendeznek majd a kamara veszprémi székházában, ahol a szakképző intézmények képzési kínálatával ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A várpalotai rendezvényre a környék 17 iskolájából mintegy 500 diák látogatott el a nap folyamán.

A kiállítók között ott volt a helyi PSZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium is. – Örömteli, hogy a tavalyi pandémiás év után újra tudunk találkozni a végzősökkel egy ilyen szakmabemutató napon, amelyre ezúttal már nemcsak a duális oktatásban részt vállaló partnercégeket, hanem az oktatási intézményeket is meghívta a kamara. Mindez azért is fontos, mert a továbbtanulás előtt álló fiatalok első kézből kaphatnak pontos információkat a szakképző iskolákról. Intézményünk a gépészet, elektronika, informatika ágazatokat mutatta be, illetve a vendéglátás ágazatunkból hoztunk tanulókat s állítottunk fel standot – mondta el Hajdu István, a várpalotai Faller szakképző igazgatója.