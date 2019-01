Ideiglenesen Pápára települ a Gripen vadászrepülőgépek egy része

Magasy Zsolt ezredes vette át az MH Pápa Bázisrepülőtér parancsnoki beosztását Gangler László ezredestől, aki a Magyar Honvédség Parancsnokság Logisztikai és Gazdasági Csoportfőnökségének csoportfőnök-helyetteseként szolgál tovább.

A bázis csapatművelődési otthonában tartott parancsnoki átadás-átvételi ünnepségen Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség Parancsnokságának parancsnokhelyettese köszöntőjében szimbolikus helyszínnek, egyúttal a haderő „Ferihegyének” nevezte a pápai katonai repülőteret, amely kiemelt szerepet játszik hazai és NATO-műveletekben. Mint mondta, noha az itteni légikikötőt 2003 környékén még a megszűnés veszélye fenyegette, ennek ellenére hosszas egyeztetések után nem zárták be a repteret, sőt, fejlesztésnek indult, ami jó mutatja az itt szolgáló katonák és a helyi városvezetés erejét, példás szellemiségét. Ez pedig a teljes Magyar Honvédségre nézve is azt az üzenetet hordozza, hogy sosem szabad feladni, hinni kell a pozitív jövőben – hangsúlyozta Böröndi Gábor. Az altábornagy megjegyezte, Pápán a semmiből építettek fel egy 21. századi szintű légibázist, és ez a teljesítmény minden elismerést megérdemel.

Nosztalgiától és érzelmektől sem mentes beszédében Gangler László felidézte: több mint harminc éve, frissen avatott tisztként a reptér ugyanezen épületében mutatták be őt az állománynak. Hozzátette: a hazai haderő soha nem látott sebességű és mértékű fejlesztése most úgy kívánja, hogy magasabb szinten szolgálja a Magyar Honvédséget. A leköszönő bázisparancsnok kiemelte, az ő előléptetése a Pápán szolgálók sikere is egyben. Magasy Zsolt nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy sok éven át egy csapatban dolgozhatott Gangler Lászlóval. – Az előttem álló feladat nem ismeretlen számomra. Ugyanakkor a haderő dinamikus fejlesztésével, valamint a biztonsági környezet megváltozásával számos új kihívásra kell felkészülnünk – mutatott rá az MH Pápa Bázisrepülőtér új parancsnoka.

Az ünnepséget követő sajtótájékoztatón Böröndi Gábor úgy fogalmazott, a pápai katonai bázis a Magyar Honvédség legmagasabban fejlesztett és fenntartott reptere, amivel kapcsolatban további fejlesztési tervek vannak. A Napló kérdésére az altábornagy elárulta, az MH Pápa Bázisrepülőteret képessé kívánják tenni minden újonnan beszerzett, illetve a még beszerzés előtt álló összes új repülőeszköz fogadására, kiszolgálásra.

Továbbá fel kell rá készülni, hogy a kecskeméti repülőtér hamarosan megkezdődő felújítása miatt a magyar légierő Gripen vadászrepülőgépeinek egy része ideiglenesen áttelepül Pápára, és innen látják el a készenléti szolgálatukat.