Miért szeretünk kis cégnél dolgozni?

Ahány karrier, annyi út, de személyiségtől is függ, hogy milyen munkakörnyezetben érzi otthon magát az ember. Multi után fellélegzés lehet egy kis méretű cég kis irodájában dolgozni. Mutatjuk miért!

Budapesten rengeteg shared service centre (SSC) állást lehet találni, ezért a frissdiplomások egyik leggyakoribb kezdő ugródeszkája a multi cégeknél van. Az is általános tény, hogy sokáig nem maradnak a fiatalok. Gyakori a gyors kiégés, vagy az éppen tudatos váltás. Ha ilyen munkakörnyezet után egy kis cégnél sikerül elhelyezkedni, mintha egy másik világba csöppenne az ember.

Szaporodó KKV-k és családi vállalkozások

A KSH nyilvántartása szerint közel másfélszer annyi kis- és középméretű vállalkozás működik ma, mint tíz évvel ezelőtt. Az utóbbi években pedig tovább nőtt a szolgáltató cégek száma. Ezek a kis cégek kevesebb kezdőtőke beruházással is el tudnak indulni, és fokozatosan fejlődnek, ahogy a klientúra és a szolgáltatásuk iránti igény nő.

Barátságos munkakörülmények

Egy kis iroda bérleti díja még egy irodaházban is megfizethető. Sok régebbi irodaház található a belváros területén is, illetve közlekedési csomópontokhoz közel, ezért már a bejutás is kényelmes. De a régebbi épület takarhat nagyon is modern cégszemléletet.

Az átlag kis cégeknél jellemzően csak 5-15 fő dolgozik, és ez a kisebb közösség lehetővé teszi, hogy a munkatársak ne csupán névről ismerjék egymást, hanem tényleg közvetlen kapcsolatban legyenek egymással.

A modernebb kis cégek eleve úgy keresnek kiadó irodát, hogy családias hangulatot árasszon. Sok bútorozott irodát szerelnek fel babzsákokkal és játékszobával, ahol a csapatépítés már nem izzadtságszagú, félévente lefutott kényszercselekvés, hanem magától szerveződő, spontán, közös játék, beszélgetés.

Dolgozz és játssz teljes bedobással!

Szaporodnak azok a modern kis cégek, ahol a munkaidő is másképp néz ki. A munkaidő egy bizonyos részét jelölik meg kötelezően irodában töltött időként, míg a fennmaradó munkaórában lehet akár az irodából, akár máshonnan dolgozni. Sok esetben a délelőtti órák a kötelezően irodában töltendő idősáv, ami az egyeztetések, megbeszélések és közös tevékenység ideje. A további időt akár délután otthonról is teljesíthetik a munkatársak – amíg a vállalt feladatokat és kötelezettségeket maximálisan teljesítik.

Az ilyen fajta rugalmas munkavégzés feltételezi, hogy mindenki felelős a saját területéért és teljes bedobással teljesít akkor is, ha nincs, aki folyamatosan ellenőrizze a munkáját.

A kis cégek emberközpontúbb működése jó hatásfokkal hozza ki a maximumot a munkatársakból. A munkaterületek sokszor nem válnak szét élesen, ezért a közös munkavégzésre és ötletelésre is jóval nagyobb tér nyílik, mint egy nagyméretű cégnél. A kisméretű irodák és a sok közösségi tér ebben is segítenek.