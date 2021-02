Mikrobuszhoz jutott a vázsonyi polgárőr és a lovas egyesület

Egy-egy mikrobuszt vásárolhatott a Nagyvázsonyi Polgárőr Egyesület és a Nemesleányfalui Lovas Egyesület a Magyar Falu Program segítségével. A polgárőrök egy kilenc személyes Volkswagen Transporterhez, a lovas egyesület pedig egy nyolc személyes Ford Transithoz jutott a pályázati támogatásnak köszönhetően.

A két gépkocsit Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő, Fábry Szabolcs polgármester, valamint a két érintett egyesület elnökeinek és néhány tagjának jelenlétében adták át kis ünnepség keretében a hétvégén.

Szegedi Tamás, a polgárőr egyesület elnöke elmondta, hogy a mikrobusznak nagy hasznát veszi majd a 23 tagú egyesületük, amely átlagban évi 7000 óra önkéntes, ingyenes szolgálatot teljesít a településen. Tevékenységüket az önkormányzattal való jó együttműködés mellett, négy fő irányvonal mentén határozták meg: Figyelő, megelőző járőrszolgálat, rendezvénybiztosítás, a fiatalok oktatása, tájékoztatása, valamint az idősek, és betegek segítése.

Az iskolásokhoz kapcsolódó átfogó, a „Fiatalok jövőjéért” elnevezésű mintaprogramjukra kiemelt hangsúlyt fektetnek a közeljövőben is. A kisbusszal vidéki helyszínekre, rendezvényekre is elviszik majd a gyerekeket, és jó szolgálatot tesz majd a jármű az idősek, vagy betegek szállítása során is.

Hock Ferenctől, a Nemesleányfalui Lovas Egyesület elnökétől megtudtuk, hogy számukra is nagy segítséget jelent a gépkocsi, amelynek megvásárlására 5 millió forintot nyertek. Lovas klub lévén a kisbusszal a gyerekeket szállítják majd olyan lovas versenyekre, ahová korábban mindig két-három autóval mentek. A most vásárolt járműhöz a lószállító utánfutó is hozzá kapcsolható, így mostantól a gyerekek és a lovak szállítása is megoldódik egyszerre. Emellett a klubhoz érkező vendégek, csoportok fuvarozásában is hasznát veszik majd a nyolcszemélyes kisbusznak.