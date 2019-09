Példa nélküli, milliárdos fejlesztés történt Alsóörsön, idén, ami a Kontrát Károly miniszter-helyettes, a térség országgyűlési képviselője az együttműködésnek, összefogásnak tulajdonított, hangzott el a beruházások megtekintésekor, és egy új járdaszakasz átadásán, pénteken.

Üdvözölte Kontrát Károly országgyűlési képviselő Alsóörs idei milliárdos fejlesztéseit, amely a kormány, a térségi képviselő, a polgármester, a jegyző, és a testület összefogásának, együttműködésének köszönhető. Kiemelte, a település kitűnő hely, gyönyörű parttal, a parkban fontos rendezvényekkel, a vendégeket igényes környezettel várják, az egész évben Balaton itt valóság. Alsóörsnek olyan vezetése van, amely a fejlesztéseken, a források bevonáson gondolkodik, és a jövőben is ezen az úton érdemes járni.

-Kezdettől fogva, és a jövőben is támogatom a kezdeményezéseiket, fogalmazott. Aláhúzta, Alsóörs fegyelmezetten, adósság nélkül gazdálkodik, amit a kormány honorált is, 40 millió forint fejlesztési támogatással. A kormánynak erős gazdasága van, így tudja támogatni ezeket a programokat, az idei központi gazdasági növekedés öt százalék fölötti a tavalyihoz képest.

Köszönettel szólt Hebling Zsolt polgármester a kormányzat, és az országgyűlési képviselő támogatásáról, amellyel meg tudták valósítani a beruházásokat. Kiemelte a Veszprém-Felsőörs-Alsóörs közötti kerékpárutat, ami reményeik szerint jövő tavaszra megépül. Az amfiteátrumnál építik a fogadóépület és a lelátót, eszközöket is vesznek, így ott interaktív családi kirándulóhely lesz. 140 milliót költöttek az óvodai konyhára, ahol az étkezés területét is megduplázták, ehhez 32 millió forint állami forrást nyertek. A konyhán főznek a legkisebbeknek, a külső-, és szociális étkezőknek.

Alsóörsön további korszerűsítés történt a csapadékvíz elvezetésnél, újabb utakat újítottak fel, és aszfaltoztak, például a Március 15. utcában, és aszfaltoztak, térköveztek a Margaréta közben is. Építettek három új játszóteret, elektromos buszt, teherautót, egyéb gépeket vettek, Lovassal, Paloznakkal. Új buszmegállókat terveznek, és a biztonságért a 71-es főúton a már meglévő okos zebra példájára újabbat hoznak létre. A főúti járda újabb szakaszára belügyminisztériumi forrásból 15 milliót nyertek. A munka 18 millióba került, a különbséget önerőből fedezték. A járdaépítést már 2015-ben elkezdték, amire korábban 20 millió állami forrást nyertek.

Báró Béla jegyző a Sirály parkban mutatta be Alsóörs egyik büszkeségét. Elmondta, a parkra 40 millió forintot költöttek, ebből 15 millió forintot nyertek a Balaton Fejlesztési Tanácstól, a többi önerő. Már korábban elhelyeztek egy színpadot, nemrég látványos, Alsóörs felirattal is gazdagodott a terület. Kitettek fekvőpadokat is, a gyengén látók és a kerekes székesek miatt az ülőpadokat távolabb tették, amelyekből több mint 15 darab lesz.

Létrehoztak egy impozáns szökőkutat, amit este LED-es lámpával kivilágítanak. Térplasztikát, és emlékművet is elhelyeznek a 1800-as években történt halásztragédiák áldozatai emlékére, és megújítják a térburkolatot. Ismeretterjesztő céllal felállítottak egy rovarhotelt, ami az iskolások, gyerekek körében nagyon népszerű.