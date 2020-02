Milliárdos károkat okoztak a múlt heti viharok

Akár az egymilliárd forintot is kifizethetnek a biztosítók a múlt heti viharkárok miatt, miután mintegy tízezer kárbejelentés érkezett hozzájuk, ami szokatlanul soknak számít, közölte a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ).

A lakossági bejelentések mellett sok bejelentés érkezett a MABISZ-hoz ipari létesítmények, és középületek megrongálódásáról is.

A biztosítók arra kérték ügyfeleiket, hogy amint meggyőződtek a viharkárról, jelezzék azt a biztosítóknak személyesen, telefonon, vagy e-mailen. Több biztosító a gyorsabb és kényelmesebb kárrendezés érdekében online kárbejelentési lehetőséget is kialakított a honlapján, és több helyen élő videós kárbejelentésre is van lehetőség. A kárszemléig, amit a társaságok a bejelentés után néhány napon belül igyekeznek elvégezni, a károsultak csak a legszükségesebb állagmegóvást végezzék el, és lehetőleg készítsenek mindenről fényképet, például telefonnal. A kisebb összegű károkat a biztosítók napokon belül kifizetik, ahogy történt a múlt heti viharoknál is.

A MABISZ kiemelte, minden nagyobb lakáskorszerűsítésnél vizsgáljuk át a biztosításunkat, nem lettünk-e alulbiztosítottak, hogy a szerződéses összeg elegendő lehet-e a helyreállításra, vagy az ingóságok pótlására egy nagyobb kárnál. Azt is ellenőrizzük, hogy kiterjed-e minden vagyontárgyunkra a biztosítás, és nem kell-e bővíteni a szerződést a megváltozott kockázati igény miatt.

Magyarországon a több mint négymillió lakóház 72-73 százaléka rendelkezik lakásbiztosítással.

Veszprém megyét is megtépázta a vihar a múlt héten, legtöbbször fák dőltek, ágak hullottak az utakra, de például Veszprémben autóra is. Több helyen a házak tetejét, szigetelését bontotta meg a vihar, és Nemesvitánál sajnos egy férfi életébe került, amikor autózás közben rádőlt egy fa az úton.