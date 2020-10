Milyen évjárat várható idén a Somlón? – Barcza Bálint borásszal beszélgettünk

A 2020-as év csapadék szempontjából nagyon kiegyenlítetlen, hőmérséklet szempontjából viszont rendkívül kiegyensúlyozott volt. Lesznek szép borok, különösen a korábban érő fajták között.

A borász kérdésünkre elmondta, hogy a tél nagyon száraz volt, és utána a tavasz sem hozott kellő mennyiségű csapadékot.

– Egészen nyár közepéig nem esett érdemleges mennyiségű eső. A fiatal szőlők ezt nagyon megsínylették. A termőszőlőknél szerencsére nem okozott nagyobb gondot a csapadékhiány, mert a gyökereik olyan mélyre nyúlnak, hogy onnan mindig tudnak vizet felvenni. Aztán a nyár közepén megjött az eső is – osztotta meg velünk tapasztalatait a borász.

Hozzátette, hogy az idei évjárat szempontjából nagyon szerencsés tényező, hogy egész évben szinte alig voltak hőségnapok.

– Én arra számítottam, hogy a 2013-as évhez lesz hasonló az idei, amikor nagyon jól megmaradtak a savak, nem kellett kapkodni a szürettel sem, mert ősszel szépen lelassult a cukortermelése a szőlőnek – vélekedett Barcza Bálint.

Majd kissé csalódottan tette hozzá, hogy az ősszel érkező rendkívül erőteljes lehűlés megállította a szőlő érését, a rengeteg csapadék pedig a szőlő egészségi állapotára volt negatív hatással.

– Összességében elmondható, hogy nagyon jó savak lesznek, de cukortartalom szempontjából lehetett volna jobb is az idei év, legalábbis a később érő fajtáknál mindenképpen – mondta a borász, majd folytatta:

– Idén nagyon nehéz megjósolni, hogy melyik fajtából pontosan milyen bor lesz. Nagyon hektikus az egész év érés és szüret szempontjából is. Más borvidékek borászaival is sokat beszélgettem, és van, akinél például még mindig kint van a furmint, és valószínűleg csodálatos bor lesz belőle. Nálunk az eső miatt már le kellett szüretelni.

Barcza Bálint szerint alapvetően el lehet mondani, hogy a korán érő fajtáknál remek borokra számíthatunk az idei évjáratból, de a juhfark is, amely egy középérésű fajta, szépen beérett még a nagy esőzések előtt, és sikerült is leszüretelni, így várhatóan a 2020-as juhfark is nagyon szép bor lesz.