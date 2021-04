Mindegy melyikkel, csak oltassuk be magunkat

Beoltatja magát, mert az isteni gondviselés mentőöveiként tekint a koronavírus elleni védőoltásokra Szijártó László karitászigazgató, plébános.

Szijártó László, a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász igazgatója, balatonalmádi plébános mintegy másfél hónapja regisztrált a koronavírus elleni védőoltásra, egyelőre nem kapott értesítést.

– Hitünk alapján is az egyik legfőbb érték az élet, illetve az egészség. Nem nagyon tudjuk, hogy miért kaptuk ezt a vírust, viszont mindenképpen fontosnak tartom, hogy az orvosainkban, tudósokban bízva, amit tudunk, tegyünk meg az egészségünk, életünk védelmében. Talán a csökönyös magyar pap közismert tanulságos történetével lehetne legjobban megvilágítani a mostani helyzetet: egy falusi árvíz elől a templomtoronyra menekült öreg plébános az Úrhoz imádkozik segítségért. Nemsoká jön egy csónak, de elküldi őket, mondván, hogy őt maga Isten fogja megmenteni. Aztán a következő mentőcsónakot, végül egy helikoptert is. A Mennybe kerülvén, Isten színe előtt megkérdezi: Uram, hát imádkoztam hozzád, hittem benned, és mégis hagytál megfulladni?! Miért nem segítettél? Mire az Úr: Fiam, három mentőövet is küldtem érted? De hát neked semmi sem volt elég jó – mesélte Szijártó László atya, hozzátéve, ha a szakemberek azt mondják, hogy az oltás jó és kell, akkor beoltatom magam.

– Ha nem is leszünk teljesen védettek tőle, a betegség elkapása esetén kevésbé lehet drasztikus, esetleg halálos a kimenetel, és enyhébb lefolyással túl lehetünk rajta. Gondolnunk kell a környezetünkben élőkre is. Plébánosként és karitászvezetőként sok emberrel találkozom, a bezárások idején is segítettük a bajba jutottakat, rászorulókat. Irodáink nem zártak be, igyekszünk védeni az idős csoporttagokat és egymást. Ha valaki kiesik a vírus miatt, a többi atyára több teher hárul, ezt próbáljuk megelőzni – mondta el Szijártó László atya, aki megjegyezte, számára mindegy, hogy melyik vakcinával oltják majd be.