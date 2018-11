Minden eddiginél nagyobb összeg gyűlt össze a jótékony célra Vináron

Közel félmillió forint gyűlt össze a vinári és a marcalgergelyi önkormányzat által fenntartott Vadvirág Óvoda támogatására szervezett idei, mostanra már hagyományosnak tekinthető jótékonysági bálon.

A nemes célt szolgáló rendezvényre közel kétszázan látogattak el a vinári sportcsarnokba. A hangulatra nem lehetett panasz, a bál pedig hatalmas sikert aratott, ugyanis minden eddiginél nagyobb összeg gyűlt össze a Vadvirág Óvoda és az oda járó gyermekek javára. – Sajnos az óvoda nagyon kis költségvetésből kénytelen fenntartani magát. Mivel községünk mindig fontosnak tartotta a gyermekek támogatását, ezért négy éve úgy döntöttünk, hogy közösségi összefogással megpróbálunk segíteni. Megszerveztük az első jótékonysági bált, majd minden évben így tettünk. Idén immár negyedszer báloztunk az óvodáért, és a mostani esemény csaknem 500 ezer forint bevételt hozott – nyilatkozta a Naplónak Szalóky Eszter vinári önkormányzati képviselő.

Az összejövetel Horváth Csaba vinári polgármester köszöntőjével és az óvodások műsorával kezdődött, majd hajnalig tartó tánccal folytatódott, melyen Birkás István szolgáltatta a talpalávalót. Nemcsak tánc és vigadalom várta az érdeklődőket, hanem finom falatok is gazdagították a rendezvényt: házi készítésű vadpörkölt és zsíros kenyér volt a menü. Ezúttal sem maradt el a tombola, aminek egy értékes Smart televízió volt a főnyereménye, illetve többek között egy élő malacot is kisorsoltak. Emellett egy helyi vállalkozó felajánlotta, hogy 200 kilométeres körzetben díjmentesen fuvarozza az ovisokat.

– A jó ügyért való tenni akarás mifelénk mindig nagyon sok embert megmozgat. Az idei rendezvényünkön közel 200-an vettek részt. Az ő segítségük, valamint a támogatói jegyek és a többi pártfogónk nélkül nem sikerült volna összegyűjtenünk még a tavalyinál is nagyobb összeget. Külön köszönettel tartozunk azoknak a környékbeli cégeknek, melyek felajánlásaikkal jelentős mértékben hozzájárultak a bál sikeréhez – hangsúlyozta Szalóky Eszter. Hozzáfűzte, ahogy az előző évben, úgy most is az óvoda javára fordítják a befolyt pénz teljes egészét.

