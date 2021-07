Minden huszonötödik nőnél kialakul hazánkban a mellrák

A IV. Lélektől-lélekig Érzékenyítő Fesztivál, a Veszprémi Petőfi Színház élményekkel teli, lelket feltöltő háromnapos programja keretében a Fagyöngy Egyesület tájékoztatókat és szűrővizsgálatokat tartott a színházkerttel szemben kihelyezett sátorban a mellrák elleni küzdelem fontosságára felhívva a figyelmet.

Ezt ne hagyja ki! Nem érheti kritika a genderőrületet a közösségi platformokon

Lángné Janni Margit, az egyesület alapító elnöke elmondta, hogy a fesztivál keretében a hozzájuk fordulók orvos által végzett tapintásos szűrővizsgálaton vehettek részt és négyszemközt kérdezhették problémáik kapcsán a szakembert. Egy tesztet is kitölthettek, amelyből kiderülhetett, beleestek-e a mellrákkal kapcsolatos gyakori tévhitek valamelyikének csapdájába. Például kevesen tudják, hogy férfiaknál is előfordul ez a betegség, ha körükben sokkal ritkább is, mint a nőknél.

Az se eléggé széles körben köztudott még, hogy hazánkban harminc és hatvan éves kor között hívják a hölgyeket rendszeresen, évente mammográfiai szűrésre. S Magyarországon mennyire gyakori a mellrák? Kevesen tippelték meg helyesen a kérdőívet kitöltők. Ugyanis sajnos minden huszonötödik nőnél kialakul. Ezért olyan fontos az önvizsgálat, amit a Fagyöngy tagjai, önkéntesei a helyszínen egy erre szolgáló modellen meg is mutattak, az érdeklődők gyakorolhatták a fogásokat. Hiszen az időben felfedezett csomók életet menthetnek. Ha a gyanú felmerül, a háziorvoshoz érdemes fordulni vagy akár nőgyógyászhoz.

Jó tudni azt is, hogy a mellrák fiatalokat is érint. Valamelyest lehet csökkenteni kialakulásának esélyét, ahogy sok más betegség esetében, gyakori mozgással, helyes táplálkozással és a tartós stressz csökkentésével.

Az emlőbetegek, gyógyultak és támogatók veszprémi önsegítő csoportja 1990-ben alakult meg klubként, 2013 óta működik egyesületként. A soraiba tartozók erősítik, segítik egymást, a betegek, a családtagjaik is, tapasztalataikkal, bátorító szavakkal is. Hatvanöt tagja van a Fagyöngynek, de havonkénti találkozóik, rendezvényeik nyitottak, várják az érdeklődőket. Szerveznek többek közt tájékoztató előadásokat, pszichológus, onkológus, gyógytornász bevonásával, önismereti, relaxációs tréningeket, mozgásos foglalkozásokat, kirándulásokat. Októberben idén is szeretnék megtartani a mellrák elleni figyelemfelhívó sétájukat.