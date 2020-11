Minden korosztály igényeit kielégíti az új közösségi park Ajkán

Minden korosztály örömére készült el a Terület- és településfejlesztési operatív program keretében, a helyi Kapocs program részeként a Móricz Zsigmond utcai többgenerációs közösségi tér kialakítása. A beruházást átadva Schwartz Béla polgármester arról beszélt, hogy a tér története évekre nyúlik vissza.

– Dorner László alpolgármester sokat küzdött azért, hogy ez a többfunkciós park és játszótér létrejöhessen. Eleinte a terület nem is volt a városé, majd eljárási problémák adódtak, de ez már a múlt. Örömmel mondhatom, hogy megépítettük a 46. uniós előírásoknak megfelelő ajkai játszóteret, amely több is, mint játszótér. Egy igazi generációs park, amelyet fiatalok, családok és idősek egyaránt tudnak használni. A beruházás 15 millió forintba került, ezt saját erőből nem is tudtuk volna megvalósítani, de a CLLD (Community-Led Local Development), azaz közösségi irányítású helyi fejlesztést célzó pályázat és több ajkai cég is az ügy mellé állt, több mint hárommillió forinttal hozzájárulva a fejlesztéshez. Ez egy sikertörténet, hiszen a környéken egy kivételével már az összes lakóház is megújult – mondta a polgármester, és kifejezte köszönetét a helyben élőknek, hogy jövedelmüket, nyugdíjukat az ingatlanok szépítésére fordították.

Dorner László alpolgármester beszédében hangsúlyozta, hogy a megvalósítás előtt figyelembe vették a helyben lakók kéréseit, igényeit.

– A közös gondolkodáson túl az összefogás is jellemezte a beruházást, közös finanszírozással jöhetett létre a tér – mondta, és köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak és a többi támogatónak.

Az eseményen a bódéi Nosztalgia Nyugdíjasklub tagjai gulyással, süteményekkel, teával, forralt borral vendégelték meg a résztvevőket. A gyerekek kedvét kereste az ugrálóvár és a kézműves-foglalkozás, de volt lengőteke is. A KRESZ-pályát elfoglalták a rollerező, bicikliző gyerekek, a hullámpadon a nagyobbak gyakoroltak, a workoutelemeket a felnőttek próbálták ki. Óriáscsúszda, baba-mama hinta is gazdagítja a teret.

A helyi közösségi fejlesztési stratégiát célzó CLLD- program következő állomásai között szerepel a padragkúti művelődési ház felújítása és a kaszinóban kialakítandó okosház – tudtuk meg Varga Andreától, a programot koordináló Kristály-völgy Egyesület elnökétől.