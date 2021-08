Minden korosztályt megszólítottak a márkói falunapon

Mivel tavaly elmaradt, ezért idén háromnapos rendezvénysorozattal készültek a márkóiak a falunapra. Összefogott az önkormányzat, valamint a társadalmi és civil szervezetek, és közösen tartották meg a már nagyon várt közösségi eseményt. A szervezést a Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület vállalta magára, amelynek a pandémia miatt elmaradt több kulturális rendezvénye is, amelyekhez pályázati forrást nyertek, és amiket most, a falunap keretében tartottak meg.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony szoci helyettese a luxusnyaralásával henceg (fotók)

Hartmann Antal polgármester elmondta, hogy a másfél éves bezárkózottság után úgy gondolták, hogy megadják a módját, és olyan programsorozatot állítottak össze, hogy mindenki találjon a korosztályának és a személyiségének megfelelő elfoglaltságot a falunapon.

Madarászné Ifju Bernadett a szervezők nevében hozzátette, hogy pénteken Dr. Grog-koncerttel kezdtek, aztán bemutatkoztak a helyi csoportok, és a Veszprémi Petőfi Színház művészei is felléptek. Szombaton délelőtt főleg a gyerekeket szólították meg, illetve sportos programokat is tartottak. Futóverseny, fa- és óriás játékok, légvárak, kézműves foglalkozás, lovasbemutató, valamint főzőverseny és focibajnokság is várta az érdeklődőket. Az önkormányzat délben egy-egy szál sült házikolbászra látta vendégül a résztvevőket, és természetesen a polgármester már hagyományos jégkrémosztása sem maradt el. A falunapra időzítve megjelent egy kiadvány is Márkó értékeiről, és eköré csoportosítva bemutatkoztak alkotásaikkal a helyi művészek is az óvoda tetőterében.

Szombaton délután kulturális programokat rendeztek, és ketten átvehették a Márkóért Érdemérmet is. Pál Gyuláné a német nemzetiségi hagyományok ápolásáért, a Christkindl hagyomány megmaradásáért végzett önzetlen munkájáért, illetve Hartmann Antalné a templom, a kápolna hagyományokra épülő életének megőrzéséért, a sváb hagyományok megmaradásáért végzett munkája elismeréseként vehette át a díjat, amelyet Ovádi Péter országgyűlési képviselő és a polgármester adott át.

A délutáni kulturális programokat követően falunapi bállal zárult a szombat. Vasárnap hortobágyi és hajdúsági néptáncoktatásra is sor került, majd délután a kálvárián tartották meg a szentmisét az egyházi énekkar közreműködésével.