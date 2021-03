Minden lehetőség megvan Várpalota további fejlődéséhez

A napokban Várpalotára látogatott Navracsics Tibor, az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna kormánybiztosa. A polgármesteri hivatalban tartott megbeszélésen a város gazdaságfejlesztési irányai mellett az Európa Kulturális Fővárosa 2023 projekttel való együttműködés is szóba került.

Az elmúlt időszak eredményeiről, illetve a jövőre vonatkozó fejlesztési tervekről és elképzelésekről egyeztetett Várpalotán Navracsics Tiborral Campanari-Talabér Márta polgármester, aki az irodájában fogadta az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna kormánybiztosát.

– Várpalota nagyon szerencsés adottságokkal rendelkezik, hiszen két megyeszékhely között félúton helyezkedik el, méghozzá a nagyon erős ipari profillal rendelkező Székesfehérvár és a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa programsorozat fényében erős kulturális arculattal bíró Veszprém között. Várpalota kialakíthatja saját profilját, és a két városra támaszkodva kigondolhat olyan fejlesztési terveket, amelyek a jövőre vonatkozóan Várpalotát akár egy osztállyal feljebb is elhelyezhetik a városok rangsorában. Így az ipari hagyományaiból, illetve az itteni lakosság képzettségéből adódóan, valamint a közlekedési infrastruktúra szempontjából Várpalota meghatározó szerepet játszhat a térségen belül. Akár a vasúti, akár a közúti közlekedést nézzük, jól bekötött városról van szó, ahonnan Budapestet is könnyen el lehet érni, illetve nyugat felé is viszonylag gyorsan lehet haladni – hangsúlyozta Navracsics Tibor, aki szerint az elmúlt tíz évben olyan koncepciózus munka kezdődött meg Várpalotán, ami a várost jól látható helyre helyezte a Dunántúlon az iparfejlesztés, a gazdaságfejlesztés, valamint a társadalmi innováció tekintetében.

A megbeszélésen megállapodás született arról, hogy az Európa Kulturális Fővárosa 2023 program keretében a projekt infrastrukturális fejlesztéséhez Várpalota egy digitális alapú közösségi pont létrehozásával járul hozzá, illetve egy színvonalas kulturális programot is rendez a város.

– Campanari-Talabér Márta polgármesterrel már többször tárgyaltunk az ügyben. Az ő álláspontja teljesen érthető módon az, hogy Várpalota csak akkor szeretne részt venni ebben a programsorozatban, ha az a település számára is valamilyen többletet hoz. Sikerült megállapodnunk abban, hogy lesz infrastrukturális fejlesztés, de Várpalota városa a több mint két évtizedes múltra visszatekintő David Popper Csellóversennyel is gazdagítja az Európa Kulturális Fővárosa programsorozatot, ami véleményem szerint méltó hozzájárulása lesz a városnak a 2023-as évhez. Az infrastrukturális fejlesztést illetően pedig éppen most tervezzük, hogyan lehetne a belvárosban egy digitális alapú közösségi központot létrehozni a program keretében – tette hozzá Navracsics Tibor.

A több területet érintő egyeztetésen a város gazdaságának jövőbeni irányához illeszkedve szóba került még a szakképzés megújítása egy új szakképző intézmény létrehozásával, illetve a felsőoktatás helyi szintű megjelenése is.