Az embernek minden baja abból származik, hogy nem tud nyugodtan megmaradni a szobájában.

A 17. században élt Blaise Pascal matematikus, filozófus idézete most, a koronavírus-világjárvány okozta veszélyhelyzetben különösen is aktuális. Főleg úgy, hogy a mai naptól országunk egész területén kijárási korlátozást vezettek be, egyelőre két hétig.

Otthonülős típusként eddig is csak célirányosan mentem utamra. Egyébként abban hiszek, hogy mindenkinek ott van küldetése, ahova született – még ha próféta tán nem is lehet saját hazájában –, nem véletlenül ott pottyantotta le a gólya. Ha új környezetbe menekülünk valamely megpróbáltatás, szívfájdalom, trauma elől, idővel rájövünk, ugyanúgy elvittük azt belül magunkkal. Ez a helyzet a vírussal is. Csak ezzel nem teljesen egyedül kell megbirkóznunk, hanem felelősséggel elkülönülve, mégiscsak együtt.