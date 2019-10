Elismeréseket adtak át Veszprémben az idősek világnapján

Kulturális műsorral köszöntötték a nyugdíjasklubok képviselőit a megyeszékhelyen az idősek világnapja alkalmából tartott rendezvényen az Agórában.

Porga Gyula polgármester köszöntőjében kiemelte, köszönet jár az időseknek azért, amit létrehoztak. – Amit Veszprémből ismerünk és szeretünk, az a mai idősek keze munkájának köszönhető – fogalmazott. A mai aktívak azért is köszönettel tartoznak az idősebb generációknak, hogy nem elégedtek meg azzal, ami a múltból megmaradt, hanem hozzáadtak a meglévőhöz, és ezt a szemléletet az idősek át is adták a fiatalabbaknak. Megjegyezte, a veszprémi nyugdíjas-társadalom tagjai aktív alakítói a városnak manapság is.

Az idősek érdekében kifejtett példamutató tevékenysége elismeréseként Pro Meritis-díjat vehetett át Barta Éva Porga Gyula polgármestertől a rendezvényen. A méltatásban elhangzott, a máig aktív újságíró tevékenységével a város idős, nyugdíjas közösségeinek munkáját segíti. Fontos szerepet vállalt a város idősügyi koncepciójának kidolgozásában, és elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy Veszprém elnyerte az Idősbarát Önkormányzat címet. Részt vett a Szenior Tanácsadó Társaság megalapításában, tagja az Idősügyi Tanácsnak, és sajtósa az országban elsőként megalakult képviselői Mentorhálózatnak, amely 25 településen segíti az időskorúak munkáját, tájékoztatását.

A rendezvényen átadták az ötödször meghirdetett Mesél a múlt pályázat elismeréseit is. Török Lajos, a Veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének elnöke elmondta, a pályázatot 2014-ben hirdették meg először az önkormányzattal és a Szenior Tanácsadók Társaságával. Az általános és középiskolás diákok feladata olyan idős, köztiszteletben álló személyek bemutatása, akik példát adnak a mai generációknak is. Hozzátette, az öt év alatt a város 13 iskolájából 56 diák készített értékelhető pályaművet.

Az idei pályázók közül az önkormányzat díját kapta Ender Blanka, Nagy László Botond és Szabó Anna. A Napló díját vehette át Soós Georgina, Kovács Jázmin és Lukács Sára Balla Emőke főszerkesztő-helyettestől. Király Lilien, Futtató Vera és Lőrincze Bernadett a Kisosz, Székely Anna, Varga Boglárka és Gyüre Dóra a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara díját vehette át.

A diákok írásaikban több egyéni életutat dolgoztak fel, emellett munkáikban bemutatták a régi paraszti életet, egy 1956-os visszaemlékezést és azt, hogy milyen volt az osztatlan oktatás, amikor egy osztályba járt az összes alsó tagozatos diák.

Szente József, a Klubvezetők Fórumának elnöke elismerő oklevelet adott át Porga Gyula polgármesternek, kifejezve a város nyugdíjas közösségének köszönetét a politikus idősekért végzett munkájáért.

Az elnök elmondta, a polgármester városvezetői ideje alatt született meg az idősügyi koncepció és érdemelte ki Veszprém az Idősbarát Önkormányzat címet. A rendezvényen közreműködött a Gaál Nikolett és Kádárné Hegedűs Veronika alkotta Military Girls.