MOBO pálya – új színfolt a Gulya-dombon

A Családok évéhez kapcsolódva a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség több, állandó pontos MOBO pályát létesít az országban. Az egyik ilyet pénteken adták át, amely a Gulya-dombon valósult meg a Veszprémi Honvéd Sportegyesület által.

A pályaavatón, a tájfutó szakosztály képviseletében Némethné Bors Melinda köszöntötte a mínusz egy fokos hideg ellenére szép számmal megjelenteket. Elmondta, hogy a modern mobilos pálya annak is újdonság lesz, aki már megismerkedett a tájékozódással, aki pedig most ismerkedik vele, annak biztosan nagy élmény nyújt majd. Szedlák Tibor a Verga Zrt. termelési vezérigazgató-helyettese gratulált az ötlethez és a kivitelezéshez. Mint mondta, a Gulya domb újabb színfolttal bővült, hiszen már eddig is helyet biztosítottak a turistáknak, kutyasétáltatóknak, kilátó látogatóknak és most egy új sportág, a tájfutás is megtalálta itt a helyét, méghozzá a 21. századnak megfelelően.

A MOBO a tájékozódási sportok egy modern változata. A mai okostelefonok „három az egyben” eszközök a tájékozódás szempontjából: térképek, tájolók és pontérintést igazoló eszközök is egyben. A pálya teljesítéséhez továbbra is szükségesek az alap tájékozódási képességek. A telefonra letöltött térképek szabványos tájfutó térképek, a tájoláshoz pedig a kijelzőn megjelenő beépített iránytű szolgál. Az ellenőrzőpontokon speciális QR kódok vannak, amit le kell fényképezni. A pontfogás adatai eljutnak a MOBO szerverre, ahol látható az összes felhasználó teljesítése. A veszprémi pályán 20 pont kereshető meg. A rövidebb táv három, a hosszabb hat-hét kilométer hosszú attól függően, hogy milyen útvonalat választ a gyalogló, vagy futó az interaktív, mobilapplikációs pályán.

