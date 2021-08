Modern autóbuszok járnak Veszprém megye útjain

Tovább fiatalodik Veszprém megye járműállománya, ezúttal 33 darab Credo Econell 12 típusú autóbusz kezdte meg szolgálatát az utakon. Közülük hármat Várpalotán mutattak be, és adtak át kedden ünnepélyes keretek között.

Az új járművek beszerzésére a Volán év elején írt ki közbeszerzési eljárást, mondta el a várpalotai autóbusz-pályaudvaron Pafféri Zoltán. A társaság elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta, a kiemelkedő nagyságrendű fejlesztés keretében három autóbuszgyártó szállítja a több mint 500 környezetkímélő, dízelüzemű járművet a Volánbusznak 2022 elejéig.

– Az elmúlt évek legnagyobb volumenű egyidejű autóbusz-beszerzése zajlik idén, aminek eredményeként rövid időn belül már másodszor jelenhetjük be a megyében élőknek új járművek érkezését – hívta fel a figyelmet Pafféri Zoltán, majd hozzátette: „júniusban öt darab MAN Lion’s City GL A23 típusú csuklós járművet állítottunk forgalomba Veszprém megye útjain, ezeket most újabb 33 környezetkímélő, kényelmes és korszerű jármű követi. A most érkező 33 autóbusznak köszönhetően a térségben közlekedő helyközi járműállományon belül a szóló kivitelűek 9,4 százaléka, a teljes járműállománynak pedig 9,2 százaléka újul meg. A korszerűsítéssel éves szinten több mint kétmillió utas számára biztosítunk még kényelmesebb utazást.”

Az új buszokkal országszerte találkozhatnak majd az utasok. A közlekedési társaság kiemelt célja továbbra is a biztonságos és kényelmes utazás biztosítása, az utazási igények minél magasabb szintű kiszolgálása és a szolgáltatási színvonal emelése, hiszen így lehet még több embert a közösségi közlekedés felé fordítani.

Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere az átadáson elmondta, idén második alkalommal is örömmel adnak otthon Várpalota az átadási ünnepségnek, hiszen ez azt jelenti, hogy a városban és környékén is új és modern járművek szállítják majd az utasokat.

Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében kiemelte, akkor lehet az embereket a közösségi közlekedés felé fordítani, ha kényelmes, modern járművek és jó minőségű utak állnak rendelkezésre. Mind a két területen fontos előrelépés történt Várpalotán és környékén, hiszen az elmúlt években elkészült többek között a 8-as főút települést elkerülő szakasza, de Veszprém és Székesfehérvár irányába is jó minőségű utakon közlekedhetnek a járművek. A kormány kiemelten kezeli a közösségi közlekedés fejlesztését, ennek jó példája az autóbusz-flotta folyamatos megújulása.

A helyszínen megtudtuk, a most beszerzett Credo szóló buszok országszerte forgalomba álltak. A modern járművekkel a Veszprém megyei utasok tucatnyi vonalon, így többek között Ajka, Devecser, Pápa, Tapolca, Várpalota, Veszprém és Zirc térségében is találkozhatnak. A 33 most beszerzett buszból is azért hoztak csak hármat a várpalotai átadásra, mert a többi már szolgálatba állt, s a megye útjain közlekedik.

A 75 utas szállítására alkalmas autóbuszok egyébként légkondicionáltak, rendelkeznek elektronikus utastájékoztatási rendszerrel, fedélzeti kamerarendszerrel, kerekesszék és babakocsi elhelyezésére kialakított speciális férőhellyel és a felszállást segítő rámpával, valamint üléspáronként egy USB-csatlakozóval. A járműveket a minél alacsonyabb károsanyag-kibocsátás, valamint a hatékony és biztonságos üzemeltetés érdekében EURO6 előírásoknak megfelelő dízelmotor hajtja.