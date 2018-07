Mongol vér, magyar szív – Röplabda, foci és modellkedés tölti ki a Dordzsceren testvérek napjait

Megnéznek minket az utcán, sokszor kérdezgetik, honnan jöttünk, néhányan azt gondolják, nem tudunk magyarul, de összességében, azt gondolom, előny, hogy félig mongolok vagyunk.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

– Most három tatár figyel téged – mondta viccelődve Dordzsceren Csingisz, miközben fotós kollégám dolgozott a megfelelő képbeállításon, a három testvért pedig megkérte, nézzenek rám egyszerre. Erre ki is tört a nevetés Csingisz nővéréből, Dádzsóból, valamint öccsükből, a mindössze 11 éves Bajánból.

A fiatalok valóban egzotikusak, a mongol-magyar vonások vonzzák a tekinteteket az Óváros téren, de ezt már megszokták. Egy kisvárosban nevük és külsejük is különlegesnek hat, a vicces ugyanakkor az, hogy ők ízig-vérig veszprémiek. A bakonyi megyeszékhelyen születtek és éltek mindig.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az édesapjuk származik Mongóliából, ő hazánkban járt egyetemre, és itt esett szerelembe. A házasságnak három gyümölcse lett, s nem sokon múlt, hogy a pár Ázsiában alapítson családot. Éltek Mongóliában, ám végül visszaköltöztek Magyarországra, és Dádzsó, Csingisz, valamint Baján már itt látta meg a napvilágot.

– Megnéznek minket az utcán, sokszor kérdezgetik, honnan jöttünk, néhányan azt gondolják, nem tudunk magyarul, de összességében, azt gondolom, előny, hogy félig mongolok vagyunk – fogalmazott Csingisz. A 22 éves fiatalember jelenleg egy alapítványnál dolgozik, ahol honi és külföldi fiatalokat segít. Emellett ígéretesen induló modellkarrierjéről sem mondott le.

– Tizenkilenc esztendősen kezdtem modellkedni, és akadtak nagyon komoly ajánlataim, Tokióba és Milánóba is hívtak. Azonban akkoriban nagyon vékony voltam, így még nem álltam készen a nemzetközi pályafutásra.

Csingisz azóta jó pár kiló izmot felszedett magára, s a közeljövőben szeretné magát külföldön kipróbálni. Úgy gondolja, most már készen áll. Szívesen dolgozna itthon is, ám, mint mondja, tapasztalatai alapján a honi szakma egyelőre gyerekcipőben jár.

Érdekesség, és ezen ismét összenevetnek a testvérek, míg Csingiszt túl vékonynak találták az ügynökségek, addig a modellkedéssel szintén ismerkedő Dádzsónak azt mondták, fogynia kellene. Na, nem mintha a 26 éves hölgynek súlyproblémái lennének, ahogyan a képeken is látszik, az egzotikus szépségnek tökéletes az alakja, de a lányoknál a szakma extra vékonyságot ír elő. Ezt pedig már azért is nehéz lenne teljesíteni, mert Dádzsó egészen kicsi kora óta sportol. Asztalitenisszel kezdett, majd jött a röplabda, amelyet máig űz. Nem is akárhogyan, az előző idényben NB II-es bajnok lett a balatonfüredi Szent Benedek csapatával.

Csingisz is röplabdázott, 14 évesen meghívót kapott a serdülőválogatottba. Akkor úgy tűnt, még komolyabban foglalkozik majd a sporttal, Dunaújvárosba igazolt és költözött, ám nem érezte jól magát, így hamar visszatért. Pechjére akkor szűnt meg Veszprémben a férfiröplabda.

A 11 éves Baján szintén sportol, azonban ő nem testvérei nyomdokain halad, hanem futballozik, a Báthory iskola csapatában lövi a gólokat. Dádzsó és Csingisz is ebbe az intézménybe járt, majd előbbi a Vetésiben, utóbbi a Padányiban folytatta tanulmányait. Dádzsó a Pannon Egyetemen végzett műszaki me-nedzserként, és jelenleg az egyik veszprémi multinál dolgozik. A két idősebb testvérben közös, hogy remekül beszélnek angolul, és a jövőben szeretnének más nyelveket is elsajátítani.

A Dordzsceren vezetéknév természetesen minden hivatalos helyen feladja a leckét, lebetűzését szinte már automatikusan kezdik a fiatalok. Ami a keresztneveket illeti, a Dádzsónak tudomásuk szerint nincs igazán jelentése, a Baján viszont jólétet, gazdagságot jelent, míg a Csingisz tengert, óceánt, illetve azok gyermekét.

Bár még sosem jártak Mongóliában, apai származási helyük érdekli őket, szívesen ellátogatnának az ázsiai országba, ahol több rokonuk is lakik. Egyikükkel Dádzsó tartja is a kapcsolatot, angolul leveleznek egymással. Egyébként nem sokat tudnak Mongóliáról, szüleiktől annyit hallottak, hogy amikor vissza-tértek Magyarországra, nagy szegénység jellemezte az országot.

A család amúgy magyar hagyományok szerint él, ez alól egyetlen étel a kivétel. Szilveszterkor a bóc nevű csemegét fogyasztják, amely egy mongol húsos-tésztás különlegesség.

Dádzsótól megtudtuk, őt már nézték egyiptominak, kínainak, thainak és vietnaminak is. Csingisz ezzel kapcsolatban hozzátette, gyerekkorukban voltak negatív tapasztalataik, de megismételte, összességében pozitív a kép: származásukból több előny, mint hátrány származik.