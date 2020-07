Most már tükörsima út vezet Csopakról Balatonarácsra

Mintegy 227 millió forintból teljesen megújították Csopak és Balatonarács között, a másfél kilométeres útszakaszt, ami a lakók régi vágya volt, derült ki az ünnepélyes átadáson, pénteken.

– Jóval biztonságosabb és sokkal jobb minőségű lett az út, amelyen rendkívül nagy a forgalom – utalt a beruházás jelentőségére Kontrát Károly.

A térség országgyűlési képviselője azt mondta, minden útátadás nagyon fontos, mert fejlődést jelent. Az ehhez hasonló munkálatok is folytatódnak, amelyeket szintén támogat. Az említett útszakasz felújítása régi kérése volt a települések vezetőinek, illetve a lakosságnak. Fekete János, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém megyei igazgatója közölte, a mostani beruházás uniós támogatással történt, de később a hasonló munkálatok nemzeti forrásból valósulnak meg.

Csopak és Balatonarács között nem csak az út lett teljesen új, hanem rajta a jelek, illetve a közlekedési táblák, és a szalagkorlát is. Ambrus Tibor, Csopak polgármestere üdvözölte, hogy az útnál az autóbuszoknak külön megálló öblöket is kiépítettek, ami szintén a biztonságot szolgálja. Úgy mondta, az út felújítása amiatt is nagyon lényeges, mert sok balatonfüredi, balatonarácsi, illetve csopaki ember ezen keresztül jut el Veszprémbe. Bóka István, Balatonfüred elöljárója azt mondta, az út korábban balesetveszélyes volt, ami a felújítással megszűnt, nem beszélve a kiváló burkolatról.

Úgy fogalmazott, ezen az úton van a legnagyobb forgalom Veszprém megye alsóbbrendű, négy számjegyű útjai közül. Az átadáson elhangzott, a hatalmas forgalom miatt csak nehezen lehet kihajtani a most átadott útról a 73-as számúra, ezért a biztonságos közlekedés érdekében tervezik a körforgalom kiépítését. A közutas társaság 2018-ban a terület- és településfejlesztési operatív programmal országosan több mint 526 kilométernyi út teljes felújítását kezdte meg, aminek része a most átadott Veszprém megyei szakasz.