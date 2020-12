Motoron érkeztek a Mikulások Pápateszérre és Pápára

Négy kisgyermekes, rászoruló család mellett járókelők is örülhettek ajándékcsomagoknak az idei Mikulás-napon egy motoros civil társaságnak köszönhetően.

Fedur Roland barátai és tanítványai december 6-án a Pápa Környéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának munkatársaival egyeztetve kedves kis meglepetéssel szolgáltak négy pápateszéri kisgyermekes családnak.

Mint Nagy Veronika Zsuzsannától megtudtuk, 2020 tavaszán szerveződött egy csoport a legnépszerűbb közösségi oldalon a Pápa és Celldömölk környékén lakó, e két városhoz kötődő motorosokból, hogy ne magányosan, hanem egy kialakuló és folyamatosan bővülő baráti körben indulhassanak útnak.

– Sokan személyesen is ismerjük Fedur Rolandot, a motoros akció ötletgazdáját, hiszen ő oktatott minket a motoros jogosítványunk megszerzésekor, vagy részt vettünk az általa szervezett vezetéstechnikai tréningeken. A Mikulás-akcióban mindenki aktívan kivette a részét, és saját anyagi helyzetéhez mérten hozzájárult a csomagok elkészítéséhez. Pápateszéren négy családnál tizenhét gyermeknek tudtunk a nem kissé feltűnő megjelenésen kívül szerény édességcsomaggal kedveskedni. Rajtuk kívül Pápán a sétálók között is szétosztottunk csomagokat az összesen ötven darabból. Reméljük, hogy a „Hagyj el egy csomagot” megoldású ajándékaink közül valamennyi gazdára talált és a megtalálók is követték a jó példát – mondta el Nagy Veronika Zsuzsanna, aki hozzátette, a társaság számára fontos a jókedv, a kikapcsolódás, de nagy hangsúlyt fektetnek a jó vezetéstechnikára, melynek szakmai irányítása egyértelműen Fedur Roland hatásköre hivatása miatt.

Már most szervezés alatt vannak a tavaszi vezetéstechnikai tréningek, mely nem csak a batári kör számára lesznek elérhetőek, hanem minden érdeklődő motoros számára. Sztárvendéget is megkörnyékezett már néhány speciális oktatásra.