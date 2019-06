Motorosoké Alsóörs kulcsa, jubilál a 40 éves Karthago és a 30 éves Tankcsapda

Motorosoké Alsóörs kulcsa, legalábbis vasárnapig, miután azt átadta Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere Dobai Attilának, a 20. Harley-Davidson Open Road Fest fesztiváligazgatójának, csütörtökön, amikor nagyágyúké a nagyszínpad.

Egyre többen dörrentek be a fesztiválra, a kemping telik, sokan sóvárogva nézték a nyeremény Harley-Davidsont, a hangulat kitűnő, a szervezők emlékeztek a sajtó előtt. Dobai Attila fesztiváligazgató felidézte, húsz éve egy barátja ajánlotta Alsóörsöt, ugyanide tervezik a 21. fesztivált is. Az elsőről Bóka Istvánnal, akkori polgármesterrel tárgyalt, aki elmondta: „Osztottam, szoroztam a vendégéjszakákról, és a kultaxa meggyőzött, ezeket a marcona embereket azonnal be kell fogadni Alsóörsre. Szerinte a fesztiválnak nagy szerepe van a szezon hosszabbításában, füredi polgármesterként úgy mondta, kedvező hatással van a környék idegenforgalmára is.

-Alsóörs büszke az északi part szezonnyitójára, gazdasági előnnyel jár, a község hírét viszi a világban, ami újabb vendégeket vonz, érvelt Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere. Így vélte Czeglédy Ákos, a másik érintett község, Paloznak polgármestere is. Linczmayer László, alezredes, a Balatonalmádi Rendőrkapitányság vezetője és Csizmadia Zoltán százados, a Veszprém megyei Rendőr- főkapitányság képviseletében a fesztiválra jellemző biztonságot emelte ki.

Csütörtökön nagyágyúk dübörögnek a deszkákon, mint Takáts Tamás és Gál Gábor, este a 40 éves Karthago, és a 30 éves Tankcsapda hasít az éjszakában.