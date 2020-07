Müller Cecília: A sikeres védekezés kulcsa az összefogás

A koronavírus-járvány elleni sikeres védekezésről és a tapasztalatokról beszélt a Thury-­várban tartott előadásán a napokban Müller Cecília országos tiszti főorvos.

– Köszönet azért a nagy munkáért, amit a veszélyhelyzet idején végzett, és köszönet azért is, hogy a bizonytalansággal teli időszakban tartást, erőt, hitet adott sokunknak kedves, humánus személyiségével – mondta a vár Thury-termében összegyűlt érdeklődők előtt a házigazda város polgármestere, Campanari-Talabér Márta, aki Müller Cecíliát kedvenc virágával, a sárga rózsával köszöntötte Várpalotán.

– Év elején egy olyan rendkívüli helyzettel találtuk magunkat szembe Magyarországon, amit nem ismertünk, és nem is sejtettük, hogy mekkora veszély leselkedik ránk az egész világot érintő koronavírus-járvány képében – mondta Kontrát Károly országgyűlési képviselő.

– Ezt a betegséget külföldről hurcolták be az országba, ám a magyar kormány, a hazai egészségügy időben reagált, az Európai Unió tagországai között az elsők között megfelelő válaszokat adtunk a járványhelyzetre – hangsúlyozta bevezetőjében Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

A folytatásban aztán az országos tiszti főorvosé volt a főszerep, aki hangsúlyozta, Magyarországon a sikeres járványkezelésnek köszönhetően a többi országgal összehasonlítva viszonylag kevés megbetegedés és haláleset volt a koronavírus miatt. Müller Cecília elmondta, a sikeres védekezés titka elsősorban az összefogásban keresendő.

– A szakemberek tették a dolgukat, ahogy a lakosság is fegyelmezett volt és betartotta a korlátozó intézkedéseket. Mindenki a maga helyén tette a dolgát ebben a nehéz időszakban. Azok is, akik a kérésünknek megfelelően otthon maradtak, akiknek nem volt más dolguk, mint a hatóságoknak elhinni, hogy jót akarnak, hogy a járvány minél kevesebb áldozattal járjon, s minél kevesebben betegedjenek meg – mondta el Müller Cecília, aki részletesen beszélt a koronavírus terjedéséről és az annak lassítására tett intézkedésekről is.

A kínai Vuhan városából indult koronavírus-járvánnyal kapcsolatban az országos tiszti főorvos megjegyezte, a sokat emlegetett vuhani piacon tapasztalható viszonyok minden lehetőséget megteremtettek arra, hogy ezek a kórokozók egymással találkozzanak, az emberi, illetve az állati megbetegedést okozók keveredjenek, kicserélődjön a genetikai állományuk, s egy olyan új vírustörzs jöjjön létre, amely emberi megbetegedéseket tud okozni.