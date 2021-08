Munkavégzés kánikulában: előírás a pihenőidő és a folyadékpótlás biztosítása

Az idei nyár különösen forró, aki teheti, a legmelegebb órákat hűvös helyen tölti. De mi a helyzet azokkal, akiket a munkájuk a szabadba köt, vagy olyan helyen dolgoznak, ahol mindig meleg van?

A munkavédelmi előírások pontosan szabályozzák, milyen intézkedéseket köteles megtenni a munkaadó a hőségriasztás esetén szabadtéri, illetve zárt térben történő munkavégzés esetén. A munkaadóknak fokozott figyelmet kell fordítani a hőmunka okozta egészségkárosodás megelőzésére, különösen a szabadtéren, tűző napon végzett fizikai munkák esetén így például az útaszfaltozás, a mezőgazdasági, kertészeti tevékenységek végzésekor. A szabályok szerint amikor a korrigált effektív hőmérséklet meghaladja a 24 Celsius-fokot, akkor a munkaadó köteles védőitalt biztosítani: 14-16 fokos vizet vagy 14-16 fokos ízesített italt, melynek cukortartalma nem haladhatja meg a 4 súlyszázalékot.

A folyadékpótlás mellett kiemelt figyelmet kell szentelni a pihenőidő beiktatására, amelyet a dolgozóknak a környezethez képest hűvösebb, árnyékosabb helyen kell eltölteni. Az előírás szerint 24 Celsius-fok felett óránként legalább öt-, de legfeljebb tízperces pihenőidőt kell biztosítani mindenkinek. Ilyenkor a munkavégzés helyén lennie kell egy mobiltelefonnak is, hogy ha esetleg baj történne, akkor azonnal értesíteni tudják a mentőket.

Szabó Péter, a Kolostorok és Kertek Kft. ügyvezető igazgatója lapunknak nyilatkozva elmondta, a nyári időszakra az évszaknak megfelelő munkaruházatot biztosítanak dolgozóiknak. Rövid ujjú pólót, rövidnadrágot, nyári szandált kapnak. – Természetesen különösen figyelünk a folyadékpótlásra, a kollégákat ellátjuk ásványvízzel, szénsavassal vagy mentessel, ki melyiket kedveli. Nálunk óránként tízperces pihenő jár, és ezt legtöbbször hűvös, árnyékos helyen töltik el a dolgozók – hangsúlyozta.

Lajkó Frigyes, a balatonfűzfői Nike étterem ügyvezetője arról számolt be, hogy náluk félóránként jár a tízperces szünet. – A konyhán legtöbbször 40-45 Celsius-fok van, a pizzasütő kemencénél pedig még melegebb is lehet, ezért 30 percenként tarthatnak pihenőt a dolgozók, tíz percre leállhatnak. Az előírások szerint hosszúnadrágban dolgoznak a szakácsok, de ilyenkor a rövid ujjú felső is megengedett. A konyhán ebben az időszakban egész nap működik a ventilátor, nyitva vannak a szúnyoghálóval védett ablakok is, ám a levegő a tikkasztó hőségben alig mozog. A folyadékpótlás is megoldott, a szódagépből minden dolgozónk annyit fogyaszt, amennyi csak jólesik neki – magyarázta az ügy­vezető.

Turós József ács-tetőfedő- bádogos szakember jóformán csak akkor nem dolgozik, ha szakad az eső, így aztán az év javát a házak tetején tölti munkatársaival, változatos időjárási körülmények között.

– Mi már a tavaszi napsugárzástól leégünk, amire nagyon oda kellene figyelnünk, de nem mindig sikerül, hiába használunk védőkrémet – vallotta be József. – Nemcsak az UV-sugárzás, hanem a szél miatt is. Ugyanakkor nyáron kartonszámra isszuk az ásványvizet, jómagam napi tíz litert fogyasztok, mert gyorsan ki lehet száradni. A munkát egy-másfél óránként megszakítjuk, s húsz percet pihenünk az árnyékban. Embertelen ilyenkor fent, de muszáj bírnunk, ez a munkánk.