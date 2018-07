Mutatjuk, hol érdemes megcsodálni Veszprém megyében a teljes holdfogyatkozást

A század leghosszabb holdfogyatkozásának lehetünk szemtanúi július 27-én.

Aznap éjszaka ráadásul úgynevezett „vérhold” ragyog majd fel az égen, amely miatt egyesek ismét világvégét kiáltanak.

A július 27-én bekövetkező holdfogyatkozás közel két órán keresztül tart majd. Ausztrália, Ázsia, Afrika, Dél-Amerika és Európa nagy részéről teljes holdfogyatkozást lehet majd figyelemmel követni. Hazánkban az előrejelzések szerint részlegesen látszik majd a jelenség – olvasható a Híradó.hu oldalán.

Egészen pontosan:

20:24 – elkezdődik a részleges holdfogyatkozás,

21:30 – elkezdődik a teljes holdfogyatkozás,

22:22 – a legnagyobb mértékű fogyatkozás,

23:13 – véget ér a teljes holdfogyatkozás,

00:19 – véget ér a részleges holdfogyatkozás

A különleges teljes holdfogyatkozás alatt a nagy Mars-közelséget is megfigyelhetjük. A Mars bolygó 15 évvel ezelőtt volt utoljára hasonlóan közel a Földhöz.

Ezeken a helyeken pedig (ha az időjárás is úgy akarja) tisztán csodálhatja az égi jelenséget:

A Balaton-part ezúttal is jó döntésnek tűnhet, mivel az ég vízfelszínen való tükröződése igencsak szép látványban részesíthet minket. Ugyanígy a tapolcai Malom-tó vagy a tihanyi Belső-tó is alkalmas helyszín lehet a megfigyelésre. Érdemes a megyénkben megtalálható kilátókat most meglátogatni: a Hajagtető vagy a csopaki kilátó is ideális lehet a Hold figyelésre.

Érdemes az ellátogatni nyilvános csillagászati helyszínekre is:

Ajka – Agóra- 20:40

20.40 órától a teljes holdfogyatkozás megfigyelése az Agórán a Bakonyi Csillagászati Egyesülettel.

20 óra 40 perctől távcsöveinkkel az elmúlt időszak egyik leghosszabb teljes holdfogyatkozásának megfigyelése kezdődik meg!

Fantasztikus lesz látni, ahogy a Hold fokozatosan eltűnik Földünk árnyékában! Majd 21 óra 30 perctől 23 óra 13 percig a telehold vérvörös tündöklésbe kezd, ahogy bolygónk árnyékkúpja teljesen fölfalja azt. A jelenség maximuma 22 óra 21 perckor lesz!

23 óra után tanúi lehetünk majd, ahogy az árnyék visszavonul égi kísérőnkről, hogy éjfél után 20 perccel újra visszakaphassuk a jól ismert arcát.

A különleges teljes holdfogyatkozás alatt a nagy Mars-közelséget is megfigyelhetjük az egyesület legnagyobb távcsöveinek segítségével! A Mars bolygó 15 évvel ezelőtt volt utoljára hasonlóan közel a Földhöz. Ez a ritka alkalom lehetőséget ad arra, hogy műszereikkel olyan részletességgel tudják bemutatni a titokzatos vörös bolygót amilyenben az érdeklődők nem igen láthatják.

A távcsövekbe pillantva láthatjuk majd bolygótestvérünk pólussapkáját és több felszíni alakzatát is.

Emellett bemutatásra kerülnek a nyári égbolt csodálatos csillagképei és egyéb érdekes látnivalói is!

Ne hagyják ki ezt az igen ritka alkalmat! Két fantasztikus jelenséget figyelhetnek meg velünk egyetlen este folyamán!

Balatonfűzfő – Balaton Csillagvizsgáló, Fűzfőgyártelep, Sportcentrum (uszoda) területe- 19:00

Bakonybél – Pannon Csillagda – 21:30

Program: Mars közelség és holdfogyatkozás, 2018. Július 27. péntek

Program helyszíne: Pannon Csillagda Látogatóközpont 8427 Bakonybél, Szent-Gellért tér 9.

Programra jelentkezést kérjük az alábbi elérhetőségeinken jelezni (telefonon 10-17:30 között)

+3688461245

+36202712519

info@csillagda.net

Program ára: 2.600 Ft/fő

Program tervezett időtartama: minimum 2 óra (a programot derült és borult időben is megtartjuk), előadással és planetáriumi vetítéssel együtt.

Program kezdése:

I. Csoport 21:30

II. Csoport 23:30

A jelentkezést telefonon vagy e-mailben igazoljuk vissza, hogy melyik csoportba várjuk látogatóinkat.

I. csoport:

• 21:30 megérkezés, és jegyvásárlás

• Acta Galilei planetáriumi film és/vagy Mars 3D mozi (30perc)

• Mars planetáriumi show (30 perc)

• Távcsövezés (30 perc)

• Égbolt túra (30 perc)

• Kérdések és válaszok a csillagászaink társaságában

II. csoport:

• 23:30 megérkezés, és jegyvásárlás

• Acta Galilei planetáriumi film és/vagy Mars 3D mozi (30perc)

• Mars planetáriumi show (30 perc)

• Távcsövezés (30 perc)

• Égbolt túra (30 perc)

• Kérdések és válaszok a csillagászaink társaságában

Kapolcs – Panoráma Színpad előtt – 20:30

Várpalota – Thury vár- Hunyadi Mátyás tér 1. – 20:00

Úrkúti Csillagászati Klub – ÚCsK › Holdfogyatkozás-Mars-közelség (III.Várpalotai Járdacsillagászat)

A Bakonyi Csillagászati Egyesület (BCSE) kötelékében újabb églesés szerveződik Várpalotán! Ezúttal a teljes holdfogyatkozás lesz a főszereplő július 27-n este. Több szempontból is érdekes éjszaka elé nézünk: A vörösen derengő Hold mellett a Mars a lehető legközelebb „tanyázik” majd Földünkhöz, így jól megfigyelhető lesz. Ha ez sem lenne elég akkor a Naprendszer két nagyágyúja a Jupiter és a Szaturnusz is tiszteletét teszi (holdakkal, felhősávokkal, gyűrűkkel, teljes pompában). Segítőnk lesz a megfigyelésben egy 150/750-es, sokat látott Newton távcső 🙂 „Esti piknik” formájában kerül megszervezésre az esemény. Hozz tehát egy pokrócot, illetve amit elmajszolgatnál, iszogatnál (batyus jellegű buli lesz). A fogyatkozás maga igen hosszú, így szabad szemmel is jól megfigyelhető, és élvezhető, így legalább nem kell majd a távcső mögött ácsorogni 🙂

A Bakonyi Csillagászati Egyesület egy videóval is készült:

Ilyen lesz a 2018. július 27. Teljes holdfogyatkozás! Közzétette: Bakonyi Csillagászati Egyesület – 2018. július 24., kedd

Aki nem tud elszakadni otthonról, az is megtekintheti élőben teljes pompájában a jelenséget online péntek este ezen a linken!