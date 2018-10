Művelődéstörténeti vetélkedőt rendeztek Batsányiról Tapolcán

A helyi Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc tagintézménye Forradallányok csapata nyerte az idei Batsányi és kora vetélkedőt.

A Batsányi János Gimnázium már hagyományos Batsányi és kora művelődéstörténeti vetélkedőjén az idei versengés az 1763-as évszám jegyében zajlott, amelyhez egy internetes forduló technikai lehetőségeit használták fel, és személyes próbatételre várták a diákokat az intézményben. A csapatok megmérettek filmkészítésben, digitális feladatok megoldásában. Felkészültségükről az elért pontszámok tanúskodtak.

Varga Tiborné igazgató köszöntőjében elmondta, hogy a versennyel bepillantást is nyernek az általános iskolás, hetedik, nyolcadik osztályos diákok a gimnáziumban folyó munkába. – Megismerhetitek az iskola szellemiségét, az itt tanuló diákokat, a tanító kollégákat, akik remélhetőleg az elkövetkező időben már tanítványokként is találkoznak majd veletek – mondta az igazgató.

A versenyre helyből és Monostorapátiból érkeztek csapatok, amelyek tagjai már szinte mindent tudtak Batsányiról és koráról. A gimnáziumban ezúttal játékos történelmi feladatok várták őket, valamint irodalmi rejtvényt, művészeti feladatot kellett megoldaniuk. Utóbbi esetben egy puzzle darabkáit kellett összeilleszteniük, használva tudásuk mellett kreativitásukat is.

A legügyesebb csapat, a tapolcai Bárdos iskola Kazinczy tagintézménye Forradallányok nevű formációja – Harangozó Réka, Papp Mercédesz és Szabó Boglárka 8. osztályos tanulók – végzett az első helyen, Felker Eszter tanárnő felkészítésével. A második helyezett az Apátiak csapata lett, melyben Czverencz Lilla, Lesch Máté és Takács Gergő versengett, őket Rompos Józsefné készítette fel.

A harmadik helyre A rab és a madár nevű csapat került a Kazinczy Ferenc tagintézményből. Felkészítőjük Sipos-Halász Eszter tanárnő volt, a csapat tagja: Egerváry Noel, Szabó Noé és Szollár Zsanna nyolcadik osztályos tanulók.TBZS