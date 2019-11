Nagy Attila csetényi polgármester: A fő szempont a település szolgálata

Második ciklusát kezdte meg polgármesterként Nagy Attila, akinek a választópolgárok közel hetven százaléka szavazott újra bizalmat. A faluvezető az elkövetkező öt év terveiről adott tájékoztatást.

– A szavazás eredménye azt jelzi számomra, hogy a választópolgárok elégedettek az elmúlt időszak munkájával, de ugyanakkor azt is, sokat kell még dolgozni, hogy még több elégedett lakos legyen a településen. Továbbra is társadalmi megbízatásban látom el e feladatot. A testületi tagokkal szembeni elvárásom, hogy mellettem egy konstruktív, tenni akaró, vitákra is kész testület álljon, és munkánkban a fő szempont az előremutatás, a település szolgálata kell, hogy legyen. Megyünk tovább a megkezdett úton, a sínek le vannak rakva, ezeken kell haladnunk. Az elmúlt ciklusban erőltetett tempót diktáltunk, közel tizenkilencezer volt az elintézett ügyek száma, harmincnyolc pályázatot adtunk be, melyből huszonhat volt nyertes. Sok fejlesztésünk volt, melyből kiemelném az egészség- és óvodafejlesztést, a munkahelyteremtést – vázolta a faluvezető.

Felújították az óvodát, ahova a szomszédos Szápár kisgyermekei is járnak, a helyi bölcsődéseket pedig a szápári bölcsődébe viszi az önkormányzati kisbusz. Ha eredményes lesz a beadott pályázatuk, Csetényben is létesítenek bölcsődét, melynek megvalósítása nem veszélyezteti majd a szápári intézmény működését. Fontosnak tartják a fiatalok helyben maradását, visszatelepülését, ehhez és a gyermekvállaláshoz az infrastruktúra – óvoda, iskola, korszerű egészségház – adott. Öt éven belül 20-30 házhely kialakításával új utcát terveznek kialakítani. Az ingatlanadót bevezették, de az életvitelszerűen helyben élők mentesülnek alóla, mert csak az üres ingatlanokat terheli, ennek eredménye, hogy míg 2015-ben 71 üresen álló lakóépület volt, jelenleg 4-5 van. Jelentős népességmegtartó erő a közelmúltban a faluba telepített Balluff-Elektronika Kft. üzemegysége.

– Az elmúlt ciklus hatalmas eredménye volt ez a munkahelyteremtés, példaértékű volt a kollégáim munkája is, számításokat, statisztikákat, tanulmányokat készítettünk, sikerrel lobbiztunk az ügy érdekében. Az idén januártól folyik a termelés az új gyárépületben, mely 2020 januárjától újabb gyártósorral bővül. Ezáltal a munkavállalói létszámot is bővíteni tudjuk. A világpiaci helyzet ugyan nem pozitív, de a mi kis üzemünk létbiztonsága adott. Az eredeti elképzelésem az volt, legyen itt egy 200-250 embert foglalkoztató egység, ha lehetőségeink és a feltételek engedik, elképzelhető egy hasonló volumenű üzem létrehozása is a későbbiekben – hangsúlyozta a polgármester.

Új egészségházat alakítottak ki, melyet korszerű orvosi és informatikai eszközökkel láttak el. Folyamatban van az iskola felújítása. Kiemelt jelentőségű az egykori Holitscher-kastély és a hozzátartozó régi sörkert minőségi felújítása, mely a jövő évtől kezdődően, önfenntartó jelleggel, a konferenciaturizmus célját szolgálja. Még az idén megkezdik az önkormányzati hivatal külső hőszigetelését, a külső nyílászáróinak cseréjét, a belső átalakítást és felújítást jövőre terveik. Az épületben sportkomplexumot hoznak létre, bővítve ezzel is a lakossági szolgáltatást, a házasságkötő terem új helye a kastélyban lesz. A civil szervezeteknek és egyházi gyülekezeteknek négymillió forint támogatást szánnak, de segítik őket a pályázatírásban is. Tervezik a ciklusban három kilométernyi csapadékvíz-elvezető árok kiépítését. Fontosnak ítélik a közbiztonságot, nagy előrelépést jelentett e téren a napokban átadott térfigyelő kamerarendszer.

– A falu vagyona jelentősen gazdagodott az elmúlt öt évben, míg 2014-ben 474 millió volt, jelenleg 1 milliárd 175 millió forint. Az elért eredmények mutatják, egy közösséget építeni akaró, közös értékeket képviselő testület – a lakosság támogatásával – hatalmas munkára képes – zárta a beszélgetést Nagy Attila.