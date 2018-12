Nagy csoda történt itt – Hanuka a pápai zsinagógában

Nagy csoda történt itt – e mondat szavainak kezdőbetűi olvashatók a hanukai gyerekjáték, a pörgettyű oldalain Izraelben. A Pápa és Környéke Zsidó Kulturális Hagyományőrző Egyesület szervezésében idén is a zsinagóga falai között ismerkedhettek meg az érdeklődők a hanuka ünnepével.

– A tél derekán, a hosszúra nyúló sötét esték idején fények gyúlnak és melegítik az otthonokat, megtöltik örömmel a szíveket. Idén december másodikán este gyújtottuk meg a hanuka első gyertyáját és egészen vasárnap estig gyarapodtak az ünnepi gyertyatartóban, a kilencágú hanukiában a hívogató fények – magyarázta Schmidt Orsolya, a Pápa és Környéke Zsidó Kulturális Hagyományőrző Egyesület elnöke.

Kifejtette, egy győztes szabadságharc, a makkabeusok győzelmének ünnepe a hanuka, mely nevében hordozza a jeruzsálemi Szentély újjáavatásának emlékét. Mint mondta, a Makkabeusok könyvében olvashatjuk, hogy kiszlév hónap 25-én kivilágították Jeruzsálem városát, vidám öröm és fény hirdette a szabadságharc győzelmét.

– A Hasmóneus-dinasztia idején a nép azt érezte a legnagyobb csodának, hogy képesek voltak győzni a sokszoros túlerőben levő, felfegyverzett szír-görögök felett. Holott a szabadságharcosoknak kezdetben egyáltalán nem volt fegyverük, Juda országában még fegyverkovács sem működött, csak ellenségeiktől tudtak harci eszközökhöz jutni. Nem értettek a hadviseléshez, hiszen évszázadokon keresztül nem volt háború Izrael területén, Júda Makkabi mégis le tudta győzni a kor legkiválóbb hadvezéreit. Hanuka ekkor az igaz kevesek győzelmét, Izrael megszabadulásának isteni csodáját jelképezte. Amikor felszabadították Jeruzsálemet, s a megtisztított Szentélyben meg akarták gyújtani az örök lámpást, a menórát, csupán egy napra való olajat találtak, pedig az új, megszentelt olaj készítése nyolc napig tartott volna. A kis korsó cseppnyi olaja azonban — így szól a talmudi történet — csodálatos módon nyolc napon át égett, amíg új, szentelt olajat tudtak sajtolni. Így lépett a győzelem, a katonai emlék helyére a vallásos gondolkodás, az isteni csoda ünnepe – fogalmazott a Pápa és Környéke Zsidó Kulturális Hagyományőrző Egyesület vezetője.

Schmidt Dezsőné elnökségi tag tolmácsolásában az eseményt hanukai mese is gazdagította, ami a fényről, a csodáról szólt, és arról, hogy ismét együtt lehetnek a pápai zsinagóga falai között. Emellett Winkler Miksa, a Magyar Zsidó Hitközségek Szövetségének vezetőségi tagja a hanuka ma, családi körben vagy hitközségben megélhető hétköznapjairól szólt a jelenlévőknek, bepillantást nyújtva a gyertyagyújtásba és az ehhez kapcsolódó hagyományokba.

A résztvevőkre a hanukáról elhangzottakkal kapcsolatban találós kérdések is vártak, valamint – mivel hanuka ünnepéhez az olajban sült falatok is hozzátartoznak – fánkkal kínálták meg a jelenlévőket, akik forró teát is fogyaszthattak.

