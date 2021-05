Nagy értékben kapott új eszközöket, berendezéseket az ajkai kórház

2020. március óta főként a heroikus COVID védekezés miatt fordult figyelem a hazai azon belül a megyei kórházak felé. Kevés figyelmet kapott, hogy a járványhelyzet alatt is szisztematikusan folyik az egészségügy eszközpark fejlesztése, melynek forrása a hazai és európai uniós költségvetés. Az aktív fekvőbeteg ellátást kiváltó egynapos sebészeti ellátás rendszerének fejlesztését, az egységes ápolási eszközpark kialakítását célzó pályázatok keretein belül az ajkai Magyar Imre Kórházba is több mint fél milliárd forint értékben kerültek eszközök és berendezések az elmúlt tizenhét hónapban.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság és annak elődje az Állami Egészségügyi Ellátó Központ is kiemelt figyelmet fordított az elmúlt évben a megye második legnagyobb kórházának fejlesztésére. Közel 500 eszköz és berendezés érkezett az intézményünkbe, melyek között az ápolási munkát jelentősen megkönnyítő hidraulikus és elektromos betegágyak éppúgy helyet kaptak, mint a röntgen diagnosztika szakmai csúcsát jelentő mobil, hordozható röntgen berendezés, ultrahang, valamint defibrillátor és vérgáz analizátorok is. Természetesen a COVID-19 járvány „árnyékában” meg kell, hogy említsem az intézményünkbe érkező több mint 30 darab lélegeztető és altató gépet is, melyeknek sajnos több mint felét használatba is kellett vennünk a járvány ideje alatt.” – tájékoztatta lapunkat Nagy Zoltán a kórház főigazgatója.

A mai napon városunk kórházának fejlesztésében újabb mérföldkőhöz értünk. Elérte az ötszáz darabot azon eszközök száma, amelyet a kormány az ajka és környéki betegek gyógyulása érdekében a kórház vezetésének igényeihez igazodva ingyen biztosított a gyógyító tevékenységet végzőknek. Négyszázkilencvenkilencedik eszközként adhattunk át egy digitális hordozható röntgen berendezést, ötszázadik eszközként pedig egy hordozható ultrahang készüléket, melyek egyértelműen hozzá járulnak a COVID védekezés és a járványhelyzeten túli gyógyítás színvonalának fejlesztéséhez – mondta Fenyvesi Zoltán a térség választott országgyűlési képviselője.

Az intézmény számára átadott speciálisan intenzív és sürgőségi osztályok számára fejlesztett hordozható UH készülékről, a szállító vállalat képviselője elmondta, hogy az érintő képernyővel és mesterséges intelligenciával ellátott készülék kifejezetten jól helyt áll „fertőző” körülmények között is, hiszen a hagyományos nyomógombos klaviatúra helyett az okostelefonokhoz hasonló sík, könnyen fertőtleníthető szokatlanul nagy kijelzővel és futurisztikus formavilággal rendelkezik. Hozzátette, hogy a járvány alatt a legfontosabb szerveket a tüdőt, a szívet, a has és kismedencét is tudják vizsgálni ezzel az eszközzel.

A mai napon átadott FDR nano digitális mobil röntgen kifejezetten helyszíni és nem helyhez kötött átvilágító tüdő vizsgálatokat tesz lehetővé, ahol a berendezés és a képtovábbítás lehetősége megy a beteg ágyához, nem pedig a beteget visszük a készülékhez – hívta fel a figyelmet a készülék szállítója.