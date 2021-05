A pápai idősek otthona is várta már a látogatási tilalom feloldását

Április 29-én feloldották a szakosított szociális ellátást biztosító intézményekben a látogatási és elhagyási tilalmat.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony Gergelyért a saját szülőfalujában sem rajonganak

Szalainé Tihanyi Andrea, az egyesített szociális intézmény vezetője kifejtette, nagyon várták már a kapuk nyitását, hiszen eltelt egy év, mióta elrendelték a teljes bezárást, mégis váratlanul ért mindenkit a bejelentés.

– A nyár folyamán volt egy rövidebb idő, amikor újra lehetőség volt a látogatásra, de a mi intézményünk augusztusban újra zárta a kapuit. Bíztunk abban, hogy a beadott oltások előrehaladtával enyhítenek a minket érintő korlátozásokon is. A hírekből értesült hozzátartozók nagyon hamar telefonáltak és érdeklődtek, szinte előbb tudtak róla, mint mi. Mindenki nagyon boldog volt, és várta a találkozást. Természetesen a kollégáim minden hozzátartozót telefonon értesítettek a látogatás lehetőségéről, hiszen azon a hétvégén anyák napja közelgett. A lakók öröme leírhatatlan volt a fizikai közelség és az ölelések újbóli lehetősége miatt. A lakók szemébe a hír hallatára könnyek szöktek, a nővérek nagyon megható pillanatoknak voltak tanúi a találkozások első perceiben – árulta el az intézményvezető.

Megtudtuk tőle, a látogatás lehetősége védettségi igazolvánnyal rendelkező személy, továbbá az általuk felügyelt 18 év alatti személy részére biztosítható.

– A védettségi igazolvánnyal nem rendelkezők részére továbbra is biztosított a kapcsolattartás az intézményben ez idáig alkalmazott módokon. Az épületbe történő belépéskor a kézfertőtlenítés és a maszk használata kötelező. Jó időben szorgalmazzuk az udvaron való tartózkodást. Idő- és létszámkorlátozás nincs meghatározva a látogatásokra. A hozzátartozók nem éltek vissza a látogatás lehetőségével, nem rohamozták meg a szeretteiket tömegesen. Inkább még mindenki óvatos és elővigyázatos. A héten azok a lakók is megkapták az első oltást, akiknek eddig erre nem volt lehetőségük, így elmondható, hogy a lakók száz százaléka védettséget élvez, mivel mindenki élt az oltás lehetőségével. A pápai idősotthon négy részlegén a dolgozók oltottsága is magas, nyolcvan százalék feletti. A tapasztalatok alapján a hozzátartozók részéről is magas a beoltottság – jegyezte meg Szalainé Tihanyi Andrea.

Hozzáfűzte, a látogatási tilalom alatt a kapcsolattartásra elsősorban intézeti vezetékes telefonon volt lehetőség, a Teveli és a Vörösmarty úti otthonban minden szobában van vezetékes telefon.

– Biztosítottunk minden telephelyen mobiltelefont a Messenger-beszélgetésekre, videóhívásra, képküldésre, ehhez Messenger-csoportot is létrehoztak a kollégák. Sok lakó saját mobiltelefonnal is rendelkezik. Az épület adottságából kifolyólag kellő távolságtartás mellett a nyitott kerítésen keresztül láthatták egymást a lakók és a hozzátartozók, tudtak beszélgetni, ugyanakkor az intézmény területére nem mehetnek be a hozzátartozók. Minden héten egy kijelölt napon lehetőség volt csomag átadására is – zárta Szalainé Tihanyi Andrea.