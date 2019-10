Nagy véradónap után itt Az új esély napja Veszprémben

Első alkalommal rendezik meg „Az új esély napját” október 19-én a Pannon Egyetem aulájában.

A rendezvény, amely korábban Nagy Véradó-és Egészségnap néven vált népszerűvé, szemléletváltáson ment keresztül, de a legfőbb célkitűzés megmaradt. Most is legalább 101 egység vért szeretnének összegyűjteni a rászorulók részére.

A szombati rendezvény sajtótájékoztatóján Mészáros Gabriella főrendező elmondta, hogy azt szeretnék, hogy akik Az új esély napjára eljönnek, azok az életük valamely területén valóban egy új esélyt kapjanak. A fő program délelőtt 10-től este 18 óráig a véradás lesz, amely nagyon fontos, mivel az országban napi 1600-1800 egység vérre van szükség a tervezett műtétekhez, a balesetek sérültjeinek ellátásához, illetve a krónikus betegségekben szenvedő betegek gyógyításához. A nagy véradó napok segítenek abban, hogy a készleteket az év minden napján feltölthessék – hangzott el a sajtótájékoztatón.

A program sorozat délelőtt 9 órától -egyórásra tervezett – közösségi futással kezdődik. A résztvevők az Óváros térről indulnak, majd kényelmes tempóban elfutnak a Veszprém-völgybe, érintik a Szerelem szigetet, a Margit romokat és együtt érkeznek meg a Pannon Egyetemre. Az indulóknak korlátozott számban lehetőségük lesz futócipők tesztelésére is. A nyolc kilométeres távot teljesítők között kisorsolnak egy BMW típusú kerekpárt is.

A szervezők az egyetemista fiatalok mozgósítása érdekében elintézték, hogy a futáson, a jógán és a véradáson résztvevők testnevelés aláírásokat szerezhetnek. A rendezvény fővédnöke Bóka Bence, a FIDELITAS Közép-dunántúli régió igazgatója, aki 10 órakor nyitja meg „Az új esély napját”. Az aulában 11 órakor a párkapcsolatról tart előadást A.J.Christian, majd 14.30-tól vendég lesz Bedő Imre, a Férfiak Klubjának alapítója is.

Az érdeklődők egészségügyi szűréseken és jógaórákon vehetnek részt, sőt lesz termelői vásár is és értékes nyeremények.17 órától a budapesti Style and Passion Dance társulat Best of ABBA produkcióját láthatják „Az új esély napján”, amelynek programjai ingyenesen látogathatók.