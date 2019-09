Napelem került a somlóvásárhelyi polgármesteri hivatalra

Közel ötvenmillió forint pályázati forrásból teljes külső és belső felújításon esett át a somlóvásárhelyi önkormányzat épülete.

Kovács Zoltán, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, hogy öröm látni azt a fejlődést, ami a térségben és Somlóvásárhelyen is végbemegy. Egy önkormányzati épület átadása is ugyanolyan fontos, mint más épületek, utak felújítása. Fontos, hogy hol fogadják az ügyfeleket, és milyen körülmények között intézik az ott dolgozók a lakók kisebb ügyes-bajos gondjait. Elmondta, hogy az 1930-as években épített épület energetikai felújításával a somlóvásárhelyi önkormányzat sokat tett a klímavédelem érdekében is. Gratulált Marton Zsolt polgármesternek és képviselő-testületének a projekt sikeres megvalósításához.

Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke azt mondta, hogy a megnyert pályázati forrást a település a lehető legjobban és legtakarékosabban használta fel, és méltatta a polgármester, valamint a képviselő-testület munkáját, a felújításba fektetett energiáját.

Marton Zsolt polgármester beszédében köszönetet mondott mindazoknak, akik az önkormányzati épület felújítása során részt vettek a munkálatokban. Elmondta, hogy az önkormányzat célja az volt a beruházással, hogy minél költséghatékonyabban működjenek később, és a település tovább tudjon fejlődni. A jövőben minden olyan lehetőséggel élni fognak, amely a település fejlődését előbbre viszi. A polgármester elmondta, hogy közel ötvenmillió forint állami támogatásból teljes külső és belső felújításon esett át az intézmény. Hozzátette, többek között az épület új fűtési rendszert, külső és belső szigetelést kapott, valamint napelemeket szereltek fel az épületre. Kiemelte még, hogy a felújítás során teljes körű akadálymentesítés is megvalósult.

Az ünnepi átadáson közreműködött a Lyra énekegyüttes, az Ajka- Padragkút Néptáncegyüttes és Kovács Gábor, valamint verset mondott Borbély Csabáné.