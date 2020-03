Napi dilemmák és óvintézkedések a nemesvámosi üzemben

A jelenleg 181 dolgozót foglalkoztató célgépgyártó cégnél is napi szinten kell hogy foglalkozzanak a koronavírus miatt kialakult helyzettel. Zentai Tibor, a Vesz-Mont 2000 Kft. ügyvezetője elmondta, hogy egy-két hete még nem gondolták volna, hogy ilyen hatással lesz rájuk is mindez.

A nemesvámosi cég jelentős exporttevékenységet folytat, sok gépet és berendezést szállít külföldre – amelyeknek helyszíni beüzemelésében részt vesznek kollégáik –, ezért komolyan elgondolkodtak azon, hogy a kialakult helyzetben milyen megoldásokat alkalmazzanak.

– Azokat az óvintézkedéseket, amelyeket mindenki bevezetett – hogy megpróbáljuk mellőzni a kézfogásokat, tájékoztatjuk a dolgozókat a rendszeres kézmosás fontosságáról, kézfertőtlenítőket helyezünk ki – már a múlt héten meghoztuk mi is, és komoly propagandába kezdtünk. Minden reggel egy ötperces értekezlettel indítjuk a napot az üzemben, ahol elmondjuk az aznapi célokat, illetve azt, hogy a koronavírus-helyzet miatt mire figyeljenek oda. Az elmúlt pár napban magasabb szintre emeltük a biztonsági intézkedéseket. Partnereinket arra kértük, hogy ha lehetőség van rá, akkor mellőzzék a személyes találkozásokat, és a tárgyalásokat telefonon vagy skype-meeting keretében folytassuk le inkább. A gyárba érkezőket pedig nyilatkoztatjuk, hogy nem jártak-e veszélyeztetett területen – tájékoztat az ügyvezető, aki elmondja még, hogy az egyik gépépítőelemnek számító alkatrészüket egyelőre beláthatatlan ideig nem tudják behozni Olaszországból, szerencsére van helyettesítő termék, amellyel kiválthatják azt.

Nagy kérdés a cégvezetés számára, hogy milyen intézkedéseket hozzanak az olyan országokkal szemben, ahol folyamatosan jelen vannak, de a karantént még nem vezették be. Esetükben ilyen célország Románia. Visszaküldjék-e a kollégákat beüzemelni a Vesz-Mont által gyártott gépeket? A teljesítménykényszer miatt a vevőnek is fontos lenne, hogy minél előbb termeljen az adott berendezés, gyártóként pedig csak akkor számlázhatják ki azt, ha már átadták. Most még nem, de hamarosan komoly problémákat okozhatnak az ilyen helyzetek.

– Ha mégis kimegyünk, és a csapat bekerül egy veszélyeztetett környezetbe, ahonnan behozza a vírust, akkor kérdés, hogy milyen intézkedések történnek. Ha karantén miatt a céget be kell zárni, akkor akár két hét leállás is olyan veszteségeket okozhat, amit nem könnyű áthidalni – vélekedik Zentai Tibor, aki elmondja még, hogy az is problémát okoz, hogy nem tudják kontrollálni a dolgozóik üzemen kívül töltött idejét. Javaslatokat tehetnek és kérhetik őket, hogy ne menjenek közösségbe és kerüljék azokat a helyeket, ahol tömegek vannak, de boltba mindenkinek el kell mennie. Az ügyvezető szerint manapság az üzemen kívüli területek sokkal több veszélyt rejtenek annál, mint amikor a cégen belül tartózkodik a munkatársuk.