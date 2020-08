Négy mancson vették be a várost: Beagle-k találkoztak Veszprémben

A beagle jellegzetes ugatású, kistermetű kopó, bájos külseje sokakat rabul ejt. Pestről, Győrből, Dombóvárról és Szegedről is érkeztek az országos beagle találkozóra gazdik négylábú foltos társaikkal, hogy a séd mellett találkozzanak, beszélgessenek és cseréljenek tapasztalatot a fajtáról.

-A Beagle korzót szoktam szervezni itt Veszprémben, de erre is jöttek már távolabbi városokból is. Ez egy séta, ahol összejövünk más beagle tulajdonosokkal. A Szerelem- szigeten találkozunk, körbesétálunk a margit- romok felé, fölmegyünk a várba, kisétálunk a benedek- hegyre és aztán eljövünk ide a Fenyves utcába, ahol a Dog Garden kutyaiskolának van egy telephelye. Itt elengedjük a kutyákat, és lehet pancsolni, bandázni, futkározni, a gazdik pedig nyugodtan beszélgethetnek- mondta el lapunknak Tokay Mónika főszervező.

Most is a Fenyves utcai telek volt a találkozó központja, ahol körülbelül 50-60 kutya gyűlt össze a gazdákkal. A Beagle fajtával kapcsolatban sok a sztereotípia. A beagle nevelhetetlen, ugatós, rombol, szökős. A fajtát ismerők állítják, hogy mint minden fajtánál, a beagle-nél is vannak könnyebb és nehezebb esetek, és minden példára van ellenpélda is.

-Nekem két kutyám van, a kan Zénó bármikor behívható, pedig az első gazdája azért mondott le róla, mert tőle folyton elszökött. Böbike viszont, aki szuka, ha leteszi az orrát, és megérez valamit, akkor onnantól nem lát nem hall. Nagyon jó vadászkutya lenne, és tudjuk, hogy nála vannak szabályok, amiket be kell tartani. Bár őt is el lehet engedni, figyelni kell rá, és ha leteszi az orrát, ki kell zökkenteni, vagy pórázra kell fogni. A beagle falkakutya, és itt, a találkozón ez jól látszik. Hiába van itt rengeteg kutya, nincs egy morgás, gyorsan alkalmazkodnak, befogadják az új kutyát a falkába-tette hozzá.

A beagle egy ősi kopó, egyes feltételezések szerint a mai fajta ősét már az i.e 3. században vadászatra használták. Angliában általában nyúlvadászatokon vett részt, párban vagy kisebb falkában. A fajta egységes tenyésztése 1890-ben Beagle Club megalakulásával kezdődött. Bár könnyen tanítható, a tenyésztők egyetértenek abban, hogy következetes és kitartó gazdit igényel.

-Mi első kutyának nem javasoljuk, nagyon következetesnek kell vele lenni, különben a fejünkre nő. Mindenképpen javasoljuk a kutya képzését, a kutyaiskolát. Ha van a kutyusban vadászó hajlam, érdemes elvinni egy vadász munkavizsgára is, mert rengeteget tud ott fejlődni, sokat tanul belőle kutya, gazdi egyaránt.

Hogy egy beagle-ből bármi lehet jól bizonyítja, hogy a rendezvényen résztvevők megismerkedhettek Márkkal és bombakereső beagle-jével Majával. A vállalkozó kedvűek kutyájukkal ügyessségi versenyen vehettek részt. Megválasztották a közönség által legszebbnek tartott kutyust, fellépett az énekes Szvath Krisztina, és a Rodeo Angels country tánc klub is.