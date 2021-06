Négy pedagógus vehette át a Ranolder-­díjat példaértékű oktató-nevelő tevékenysége elismeréséül szerdán a városházán.

A rangos kitüntetést idén Czencz Gabriella, Molnárné Bácskai Rita, Mozsdényi- né Paray Mária és Halmay György kapta. Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) köszöntőjében arról beszélt, a járvány új módszerek keresésére kényszerített nagyon sok szakmát, így a pedagógusi hivatást is. Az online oktatás során sok szülő kóstolt bele a pedagógusok hétköznapjaiba. – Az ő nevükben is mondom, köszönjük, hogy vannak, és azt is, hogy kiválóságukkal Veszprémet híres iskolavárossá varázsolják – zárta szavait a polgármester.

Czencz Gabriella óvodapedagógus, a Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda korábbi dolgozója. Méltatásában azt írták, önképzéssel, továbbképzéseken való részvétellel fejlesztette magát, színesítette nevelői tevékenységét. Részt vállalt a csoporton kívüli események és rendezvények szervezésében is, a környezet- és állatvédelem, a környezeti nevelés, a környezettudatos magatartás fontosságát vallotta és élte. Elhivatott, önzetlen természetével nagy tiszteletet vívott ki munkatársai és mentoráltjai között.

Molnárné Bácskai Rita, a Lovassy László Gimnázium testnevelés szakos tanára eredményes tehetségfejlesztő és tehetségkiválasztó munkát végez. Az iskola leány röplabdacsapata 2007 óta minden évben az amatőr röplabda diákolimpia megyei döntőjének győztese, így az országos bajnokság állandó résztvevője. Aktív szervezője a tanórán kívüli rendezvényeknek is. Sikeres tehetséggondozó munkájának kulcsa a következetességen, a kiszámíthatóságon és a tolerancián alapuló alázat, mellyel diákjait a sport, a mozgás és a csapatjáték szeretetére tanítja.

Mozsdényiné Paray Mária 23 éves korától tanított a Csermák Antal Alapfokú Művészeti Iskolában szolfézst és zeneirodalmat. 1994-től a szolfézs tanszak vezetője lett, majd 2013-tól 2019-ig az összevont népzene-vokális zeneismeret tanszakok vezetője volt. Tanítványai rendszeresen részt vettek és eredményesen szerepeltek a megyei és regionális szolfézs- és zenetörténeti versenyeken. Odaadó szakmai és emberi tulajdonságai állandó biztonságot és segítséget adtak a zeneiskolába járó gyerekeknek és szüleiknek, valamint kollégáinak egyaránt. Távollétében férje, Mozsdényi György vette át az elismerést.

Halmay György 2004 óta a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője. A keresztény etika megélése és átadása mellett mindig hangsúlyozta az iskola befogadó jellegét. Vezetése alatt az intézmény Alapfokú Művészeti Iskolává bővült, és elnyerte az Örökös ökoiskola címet is. Testnevelőként fontosnak tartja a diákok szellemi fejlődése mellett a testi nevelést is, ennek érdekében több sportági szakkör is indult az intézményben. A Testnevelési Egyetemen labdarúgóedzői képesítésért tanult, és csaknem 30 évig dolgozott edzőként is.