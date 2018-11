Negyed évszázada sugároz a pápai városi tévé

A városháza tanácsterméből közvetített, háromórás élő televízióműsorral ünnepelte fennállása 25. évfordulóját a Pápa Városi Televízió.

A városi tévé 1993. november 16-án sugározta első adását, az azóta eltelt negyed évszázadra való visszatekintéssel kezdte ünnepi köszöntőjét Varga András intézményvezető, főszerkesztő. – 25 éve még videomagnóval a hónunk alatt elmentünk a lakótelepek kábelközpontjaiba, és kazettáról játszottuk le az adást, ma pedig már digitális, földfelszíni sugárzással, full-HD minőségben jutunk el nézőinkhez. A kezdeti időkben heti egy óra adást készítettünk, míg mára napi több híradóanyagot, valamint hetente több óra tematikus magazint állítunk össze. Nagy utat tettünk meg, sokat fejlődtünk az indulás óta – mondja Varga András.

A televízió főszerkesztője kiemelte, nemcsak megörökítik a város történéseit, hanem archiválják is azokat. Az intézményük egyik helyiségének fala tele van kazettákkal és DVD-lemezekkel, ezeken őrzik az elmúlt 25 esztendő lenyomatát. – Ha valaki megkérdezné, mire vagyok a legbüszkébb, gondolkodás nélkül azt válaszolnám, hogy az archívumunkra, mely már egyre nagyobb mértékben, digitális formában is elérhető, kutatható – jegyezte meg az intézményvezető. A többek között táncos, zenés és énekes produkciókkal színesített, élő születésnapi műsorban meghívott vendégekkel is beszélgettek a tévé műsorvezetői. Például felidézte a televízióhoz kötődő emlékeit Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, egykori pápai városvezető, valamint Áldozó Tamás polgármester.

Az ünnepi adásban szerepet kaptak az intézmény korábbi munkatársai, illetve több olyan személy, akik rendszeresen láthatóak a városi tévé képernyőjén.