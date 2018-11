Negyvenéves a gyulafirátóti óvoda

Látványos, megható ünnepséget tartottak a gyulafirátóti Kastélykert óvodában pénteken az intézmény negyvenedik születésnapja alkalmából.

Az eseményre meghívták az óvoda korábbi dolgozóit, akiknek ajándékkal kedveskedtek. A megjelentek jelenlegi és egykori ovisok műsorát láthatták, valamint felléptek az óvónők, munkatársak is. A 40. születésnap különlegessége, hogy nagy valószínűséggel ez volt az utolsó jubileum, amelyet a kastélyban tartottak, hiszen már épül az új gyulafirátóti óvoda. Így az ünnep egyben búcsú is volt.

– Mindig nagy öröm és megtiszteltetés egy évfordulós ünnepségre jönni, külön megható, ha egy gyermekintézményről van szó – köszöntötte az egybegyűlteket Némedi Lajos, Veszprém alpolgármestere, aki gratulált az elmúlt negyven évhez, kiemelve az intézmény fontosságát, a dolgozók munkáját.

Tóthné Martinkovics Erika intézményvezető beszédében visszatekintett az elmúlt évtizedekre, attól a naptól kezdve, amikor a gyerekek 1978-ban először népesítették be az üresen álló épületet. Az óvoda folyamatosan fejlődött, s egy környezet- és egészségtudatos, hagyományokat őrző intézmény épült itt ki. A belső mellett, az önkormányzat és a szülők segítségével a külsőt, a kastélyt is folyamatosan szépítgették, újították. Most viszont elérkezett az idő a váltásra. – Évtizedek óta dédelgetett álmunk, az óvodafejlesztés küszöbén állunk – mondta az intézmény vezetője.

Utóbbival kapcsolatban Czaun János, a városrészi önkormányzat vezetője is bizakodó volt. – Egy hónapja elkezdődött a munka, nyugodtan mondhatom, hogy a 41. születésnap már az új épületben lesz – fogalmazott, a rátóti intézmény szellemiségét egy Gárdonyi Géza-idézettel kiemelve: „…a falak ereje nem a kőben van, hanem a védők lelkében.”