Néhány óra alatt rengeteg meleg ruhát gyűjtöttek Veszprémben

Néhány órával az akció indulása után már szép számmal gyűltek a zsákokban az adományok a Balaton Plaza parkolójában, a lift mellett kialakított gyűjtőhelyen.

A Szövetség az Egészséges Veszprémiekért Egyesület és a Veszprém Lions Club már több éve megszervezi a jótékony ruhagyűjtést. Elsősorban még használható téli ruhákat vártak azoktól, akik támogatni akarták a rászoruló embereket. A hideg időjárás ellen védelmet nyújtó meleg felnőtt- és gyermekruhák mellett tartós élelmiszereket is szívesen fogadtak, illetve minden olyan dolgot, ami hasznos lehet.

Némedi Lajos alpolgármester személyesen is részt vett szombaton az adományok fogadásában.

– A veszprémiek tudják, hogy kicsi dolgokkal, használt, de még jó állapotú ruhával, cipővel lehet segíteni azoknak az embereknek, akiknek valamiért kevesebb jut. Ezzel a segítséggel nagyon nagy örömet lehet szerezni, és ez nemcsak annak öröm, aki kapja, hanem annak is, aki adja. Biztos vagyok benne, hogy ettől is szebb lesz az idei karácsonyunk – fogalmazott az alpolgármester, aki megköszönte a Máltai Szeretetszolgálat munkáját is, akik gondoskodnak a beérkezett adományok elszállításáról, szétszortírozásáról és kiosztásáról. Az adománygyűjtésen elhangzott, a felajánlásokból elsősorban hajléktalan embereket segítenek majd, valamint rászoruló családoknak is juttatnak az adományokból más karitatív szervezeteken keresztül.

