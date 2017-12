Nehéz sorsú gyerekeket ajándékoztak meg pápai civilek felajánlásaiból

Tisztán jó szándékból – idén is ez az elv vezérelte annak a pápai baráti társaságnak a tagjait, akik az ünnepek közeledtével ismét úgy döntöttek, hozzájárulnak a nehéz sorsú gyerekek karácsonyának megszépítéséhez, és ajándékokkal lepik meg őket.

Vágenhoffer József és Földi Zoltán rokonai, barátai, ismerősei közreműködésével, illetve felajánlásaival 2015 karácsonyán gyűjtött először adományokat a rászorulók számára, emellett pedig finom, ízletes ételt is főztek nekik.

A kezdeményezésből mostanra hagyomány vált, idén pedig a jó minőségű ruhaneműk gyűjtésére helyezték a hangsúlyt, de mivel gyerekek voltak a kedvezményezettek, természetesen a játékokról és az édességekről sem feledkeztek meg a jótékonysági akció szervezői. Összesen közel 700 ruhadarabot, sok-sok játékot, 59 ajándékcsomagot, valamint 120 adag gulyáslevest osztottak szét nehéz sorsú fiatalok között, köszönhetően civilek és vállalkozók, például hentes, órás, taxis, vendéglátós önzetlen támogatásának. Tárgyi felajánlásokat is vittek magukkal, ugyanakkor az eddigiekhez hasonló-an pénzt senkitől sem fogadtak el.

– Mindannyian, akik valamilyen formában részt vettünk ebben a karitatív akcióban, átlagemberek vagyunk, akik szebbé kívánták tenni a sok megpróbáltatáson átesett gyerekek karácsonyát – nyilatkozta a Naplónak Földi Zoltán. – Az adományokat idén is a pápai Kánaán Ház anyaotthonba, három védett házba, illetve a Gróf Esterházy Kórház gyermekosztályára vittük el. 59 gyermeknek adtunk át ajándékcsomagot, ami többek között gyümölcsöt, édességet tartalmazott. Emellett Józsival ezúttal is főztünk, a gulyáslevessel az anyaotthon és a védett házak lakóit vendégeltük meg – fűzte hozzá az egyik főszervező. Most tízfős baráti társasága segített a jótékonysági akció lebonyolításában, no meg nevelt fia, Szabó Dávid, aki egymaga állította össze az ajándékcsomagokat, és azokat ő adta át a bátortalanabb gyerekeknek.

– Az anyaotthonokban, védett házakban bántalmazott fiatalok is élnek, akik közül többen korábban nem merték átvenni az ajándékokat tőlünk, felnőttektől. Ezt a helyzetet segített megoldani Dávid, hiszen még ő is gyerek, vele könnyebben alakítanak ki kapcsolatot zárkózottabb kortársai. Nagyon jó érzés volt, hogy szinte már hazavártak minket az említett helyeken, a mostani adományozás sem volt híján a megható, lélekmelengető pillanatoknak – fogalmazott Földi Zoltán.

Vágenhoffer József megjegyezte, adománygyűjtésüket azért indították útjára három évvel ezelőtt, hogy a meg-ajándékozott gyermekek felé közvetíthessék az élet lényegét: az emberséget és a szeretetet. Mint mondta, az akció idén is egyértelműen sikeres volt, így a folytatás sem lehet kérdéses. Földi Zoltán a közeljövő terveivel kapcsolatban elárulta, a nyáron egynapos balatoni kirándulásra szeretnék majd vinni a nehéz sorsú gyerekeket, a kezdeményezésüket pedig egy hivatalos szervezet, például egye-sület vagy alapítvány formájában kívánják továbbvinni.

– Egy ilyen jótékonysági esemény senki életét nem tudja megváltoztatni, ám amennyiben össze tudunk hozni egy jó napot valaki számára, bőven megéri minden befektetett idő és energia. Mi ezt tisztán jó szándékból tesszük – zárta gondolatait Földi Zoltán.