Nehezen viselik a kijárási és látogatási tilalmat az idős gondozottak

A városi idősotthonokban érdeklődtünk a koronavírus-fertőzöttség felől. Napi szinten változnak az adatok, de eddig kevés megbetegedés tapasztalható.

Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye négy idősotthonában, 157 férőhelyen végez idősellátást. Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető a Naplónak nyilatkozva elmondta, nem kellett újabb óvintézkedéseket hozniuk, hiszen érvényben van a látogatási és kijárási tilalom – augusztus elejétől az egyik telephely érintettsége miatt saját hatáskörben, szeptember elejétől pedig központilag elrendelve.

– A hozzátartozók hozhatnak csomagot boltban vásárolt kész ételekkel, amit lefertőtlenítünk, pár óráig levegőztetünk. Illetve a bentlakók bizonyos informatikai eszközökön tarthatják a kapcsolatot családtagjaikkal – tette hozzá.

Csütörtöki adatok szerint a Teveli úti idősotthonban két lakó gyorsteszteredménye lett pozitív, őket elkülönítették. A gondozószemélyzetből hárman jelezték, hogy tüneteik vannak, őket tesztelték, eredmény még nincs. Folyamatosan adják a hivatalos jelentéseket a Nemzeti Népegészségügyi Központ felé. – A lakóink jó általános egészségi állapotban vannak, a tünetük hőemelkedés volt. Használjuk a szájmaszkot, a gumikesztyűt, a védőköpenyt, a fertőzötteket beöltözve látjuk el – közölte Szalainé Tihanyi Andrea.

– A másik három telephelyen egyelőre nyugalom van, egyébként napi szinten változik a helyzet. Egy idősotthonban nem a bentlakók fertőzik meg egymást elsősorban, hanem egy lappangó betegséget hordozó, tünetmentes munkatárs viheti be tudtán kívül a fertőzést. Így a jó felszereltség és a legnagyobb óvatosság ellenére is észrevétlenül kerülhet be a vírus az intézmény falain belülre – húzta alá Szalainé Tihanyi Andrea. Egyéb intézményeik kapcsán megjegyezte, a házi segítségnyújtás keretén belül tesztelt három munkatárs produkált tüneteket és pozitív mintát. A többi kolléga teszt­eredménye negatív lett. Az ellátás fennakadás nélkül folyik. A 150 ellátottból eddig senki nem jelzett fertőzöttséget.

A Fogyatékosok Nappali Intézményénél a múlt héten volt egy beteg ellátott, a továbbfertőződés megelőzése érdekében azon a héten szünetelt a szolgáltatás. Az épületet fertőtlenítették, a gondozókat tesztelték. Ha negatívak lesznek a tesztek, és az ellátottak körében sem tapasztalnak megbetegedést, akkor jövő héten ötven százalékkal nyitnak.

A hajléktalanszállón szintén napi szinten mérik az egészségi állapotot, nincs megbetegedés. Látogatási tilalom van, de kijárási nincs, mert a bejelentett munkavégzés céljából elhagyhatják az épületet a lakók – tudtuk meg az intézményvezetőtől.

Ajkán az udvari kerítés mellett beszélgethetnek hozzátartozóikkal a bentlakásos otthonban élő idősek. A gondozott a kerítés benti oldalán áll, a hozzátartozók pedig az utcán, egymástól legalább két méter távolságban, maszkban. Az ajkai önkormányzat három telephelyen 104 időskorú ellátásáról gondoskodik – tudtuk meg Mihályi Melindától, a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ intézményvezetőjétől. A hozzátartozók és a lakók többségében megértéssel vették tudomásul a látogatási tilalmat, valamint azt, hogy az intézmény területét nem hagyhatják el. Szeretteikkel telefonon tartják a kapcsolatot, az intézmény lehetőséget biztosít internetes alkalmazásokon való elérésre, de erre kicsi az igény. A lakók csomagot fogadhatnak, csak a csomagolásnak fertőtleníthetőnek kell lennie. A járvány idején, tavasz óta nem történt megbetegedés az intézményben. Odafigyelnek a szükséges távolság megtartására, két turnusban étkeznek. A munkatársak kézfertőtlenítés és testhőmérés után léphetnek az épületbe, valamint egészségügyi nyilatkozatot töltenek ki arról, hogy nem érzékelnek sem magukon, sem családtagjaikon fertőzésre utaló tüneteket. Az épület minden helyiségében rendszeres a fertőtlenítés, a munkatársak a műszak teljes idején maszkot hordanak.

A tapolcai Megbecsülés Idősek Otthonában nincs beteg és fertőzött személy – nyilatkozta lapunknak Nagy Judit igazgató.

– Aki betegség miatt kórházba került tőlünk, annak is negatív lett a teszteredménye. Naponta két alkalommal mérjük a lakók és a dolgozók testhőmérsékletét, folyamatosan fertőtlenítünk, továbbá ügyelünk a távolságtartásra. A lakók csoportonként ebédelnek, nem egyszerre, azonban nagyon nehezen viselik már a kijárási és a látogatási tilalmat – jegyezte meg lapunknak Nagy Judit.