Nem állt le a ruhagyűjtés Veszprémben – Havonta frissül a lista a konténerek helyéről

„Eltűntek onnan a használt ruhák gyűjtésére kitett konténerek, ahova Veszprémben elvittük a feleslegessé vált textilholmikat. Kérem, járjanak utána, mi történt! Jó megoldás volt ez mindenkinek, nem szeretnénk, ha megszűnne” – keresték meg olvasóink szerkesztőségünket.

Olvasóink nem szeretnék a náluk feleslegessé vált ruhaneműket a kukájukba tenni. Egyrészt, mert akkor az hamarabb megtelik, másrészt jobb érzés számukra, ha újrahasznosítják a még jó állapotú textíliákat. Az egyik veszprémi áruház parkolójába kirakott, erre a célra szolgáló konténerekhez szokták korábban elvinni, legutóbb azonban már nem találták meg ott ezeket a gyűjtőedényeket.

Utánajártunk, mi történhetett. Kiderült, nem szüntették meg a ruhagyűjtő rendszert. A Textrade Kft. foglalkozik ezzel hazánkban országos szinten. A cég kommunikációs vezetője és egyben környezetvédelmi tanácsadója, Hartay Mihály lapunknak elmondta, hogy összesen 1500 konténert raktak ki olyan területekre Magyarországon, ahol azokat a lakosok megtalálhatják, főleg áruházak közelébe. Ezeket azonban időnként a városokon belül áthelyezik.

– Az összegyűjtött használt ruhákat székesfehérvári üzemünkben kétszázan korszerű technológiával válogatják szét. Húsz-harminc százalékuk géprongyként, rongyként hasznosul, tíz százalék kerül energetikai felhasználásra, cementgyárban égetik el. Mintegy egy százalék körül van arányaiban az a textil, amit szemétként kell elhelyeznünk. Hatvan százalékukat újra ruhaként használhatják majd, szegényebb országokban értékesítjük a konténereinkbe berakott holmi legnagyobb részét. Emellett természetesen a Vöröskereszt igényei szerint biztosítjuk a szervezet számára a kért mennyiséget, hogy rászorulóknak juttathassák el – sorolta Hartay Mihály, és hozzátette: a jótékonysággal foglalkozóknak általában nincs arra helyük, hogy tárolják a segítő szándékkal felajánlott öltözeteket, nincs kapacitásuk arra, hogy átválogassák azokat. A lakosok pedig jellemzően tél elején a nyári, tavasszal a hideg időben hordott holmijaiktól válnak meg. Akiknek pedig szükségük lenne ezekre, épp nem az aktuális évszakhoz illőt kapnák meg tőlük.

Környezetbarát megoldást jelent, ha az említett konténerekbe rakjuk a felesleges ruhát, akkor nem gyarapítja a szemetet, és újra felhasználják. A ruhagyűjtő edények korábban a közterületeken létrehozott szelektív hulladékgyűjtő szigetek többi tárolója mellett álltak. Ám ezeket a szigeteket pár éve megszüntették azokon a településeken, amelyeken a háztartásoknál helyeztek el szelektív kukákat, amikbe főképp papírt, műanyagot lehet rakni. Így a házaktól viszik el a külön gyűjtött hulladékot, és annak is örülnek a lakosok, hogy a gyűjtőszigetek többségét felszámolták. Ugyanis sajnos többen ezek mellett illegálisan helyeztek el szemetet, előfordult, hogy folyamatosan rendetlen környékük bosszantotta a közelükben lakókat.

Ezért kellett a ruhagyűjtőknek új helyeket keresni – magyarázta el a kommunikációs vezető. Arra törekednek, hogy olyan területekre rakhassák ki ezeket, amelyek védettek, ellenőrzöttek. Így Budapesten és más városokban is hulladékudvarokban találhatók meg. Az ott dolgozók szólnak is, amikor megtelnek és el kell vinni, ki kell üríteni a tárolókat. Emellett együttműködéseket kötöttek áruházláncokkal, bevásárlóközpontokkal, hogy magánterületeiken, parkolóikban, üzletek mellett is lehessenek konténerek. Időnként áthelyezik őket, a pontos helyszínekről havonta frissülő listát tesznek közzé internetes honlapjukon. Így elképzelhető, hogy épp már nem ott van egy-egy edény, ahol a lista jelzi, de Veszprémben is jelenleg több megtalálható. A használt ruhákkal foglalkozó cég pedig azt tervezi, hogy chipeket rak a konténerekbe, és azok alapján mobiltelefonos applikáció is segíti majd azokat, akik tudni akarják, épp hol vannak.

Hamar megtelnek, ezért a cég fejlesztést tervez. Már most több konténerre lenne szükség, 2023-ban pedig már az Európai Unióban kötelező lesz külön gyűjteni a textilhulladékot, ezért is több kell majd. Mi pedig gondoljuk meg, veszünk-e új pólót, pulcsit, nadrágot, szoknyát, vagy inkább elcseréljük a meglévőket az ismerőseink ruháival.

A textilipar erősen környezetszennyező ágazat, a gyártás során sok vizet használnak, és a divatos öltözeteket sokszor nem lebomló alapanyagból varrják. Ha jó áron vehetünk meg egy divatos holmit, arra is gondolnunk kell, lehet, hogy olcsón dolgoztatott munkaerővel készült. Ha pedig megszabadulunk felesleges ruháinktól, mindenképpen megfelelő helyre tegyük azokat.