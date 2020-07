Nem eléggé pontos információk miatt maradhatott a szemét Bakonynánán

„A lomtalanításkor a házak előtt maradt Bakonynána egy részén a hulladék. Nem vitték el a zsákokat, azóta pedig többet kiborogattak. Nem szép látványt nyújt így a település.” – mondta el olvasónk, aki a problémával megkereste szerkesztőségünket. Úgy tudta, az okozta a gondot, hogy ha textília, ruha is volt a szemétben, akkor a mellette levő holmikat sem szállították el.

Megkerestük a helyi polgármestert az ügyben, aki tudott is arról, próbált utána járni. Németh Zsuzsanna megerősítette, hogy a korábbi években a ruhaneműket is ki lehetett tenni lomtalanításkor. A napokban pedig arról számolhatott be, hogy közreműködésével megoldódott a helyzet. A szolgáltató elvitte a falunak abból a részéből is a holmikat, ahonnan korábban nem.

A faluvezető elmondta, hogy szerinte a nem eléggé pontos információk miatt történhettek meg az említettek. S mivel az önkormányzat ebben az ügyben csak közvetítő, csak azokat a tudnivalókat tudja továbbítani, amiket megkap, a szerződéses viszony viszont a fogyasztók és a szolgáltató közt jön létre, arra kérte a céget, hogy adjon új, részletes tájékoztatást, leírást arról, milyen szemetet hova lehet tenni. Mit lehet a szelektív hulladékgyűjtőkbe, mit a házaknál lévő kétféle, úgynevezett kommunális edénybe, és mit lehet kitenni lomtalanításkor. A textileket, a ruhákat egyébként a házaknál lévő szürke edényekben helyezhetik el a lakosok.

(A nyitóképünk illusztráció)