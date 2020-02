Nem húzzák be a kéziféket a csetényi bamakós kalandorok

Három csapat vesz részt a Budapest-Bamako ralin, öregbítve a mindössze kétezer fős község hírnevét.

2018-ban a kis bakonyi falu két csapata vett részt a 12. Budapest-Bamako ralin, 4×4 túra kategóriában, csaknem kilencezer kilométert megtéve. Akkor nagy feltűnést keltettek, hiszen egy szánkót is magukkal vittek, mondván, akkor itthon elmaradt a tél, így majd szánkóznak a sivatagi homokban, nem mellesleg pedig egy sámánnal érkeztek be szánkón a célig. A téli eszköznek idén is nagy szerep jutott, hiszen példának okáért Oszvald Marikát szánkóztatták meg. A kontraszt kedvéért hozzá kell tenni, az útról küldött egyik fotójuk tanúsága szerint autójuk hőmérője a délután folyamán 44 fokot mutatott.

Két éve sok élménnyel tértek haza a kalandos útról, ezért nem is volt kérdés, hogy 2020-ban újra útnak indulnak. Azt mondták, aki egyszer járt Afrikában, visszatér, és így is lett. Az idén így három csapat, Csetény 1, Csetény 2 és a Kiskutya Kft. Csetény is megméretteti magát a futamon és öregbíti a település hírnevét.

A rali végállomása a nyugat-afrikai Sierra Leone fővárosa, Freetown, amelyet a versenyzők február 16-án érnek el. A versenyzők közel tízezer kilométert tesznek meg, melynek során különböző kultúrákhoz, törvényekhez és nem utolsósorban egymáshoz kell alkalmazkodniuk, hiszen ennyi kilométert egy autóban, tizenhét napon át megtenni igencsak nagy megpróbáltatás a résztvevőknek.