Nem pótolja a személyes kommunikációt, de tavalyhoz képest gördülékenyebben működik

A középiskolákban marad a tantermen kívüli digitális munkarend, még várni kell a személyes találkozásokra, de a pedagógusok feladatellátását, a diákok tanulását, érettségire való felkészülését egyre bejáratottabb online felületek, alkalmazások segítik.

A tantermen kívüli digitális munkarend a kormányzati döntés értelmében március 8-tól kiterjed az általános iskolákra is, a középiskolákban pedig érvényben marad. A középiskolák esetében tehát nem lesz érdemi változás, ugyanis november 11. óta tantermen kívüli, online oktatással működnek. Bognár Anita, a Pápai Petőfi Sándor Gimnázium intézményvezetője a Naplónak nyilatkozva elmondta, már mind a pedagógusok, mind a diákok többsége nagyon várja a személyes jelenlét visszatértét, azonban egészségügyi szempontból természetesen tudomásul veszik és elfogadják a döntést.

– Az egészség, az emberélet, valamint a járvány megfékezése a legfontosabb jelenleg. A középiskolákban nem lesz jelentős változás, hiszen november 11. óta tantermen kívüli oktatás formájában dolgozunk. Kicsivel tovább kell várnunk a személyes jelenléti oktatásra, ami – jó lenne – ha a tanév végéig megvalósulhatna. Mivel a végzősökre és az érettségizőkre is nagyon oda kell figyelnünk, ezért az elmúlt időszakban a felkészüléshez számukra a tanórákon túl lehetőséget biztosítottunk – a járványügyi szabályok betartásával, előzetes igény és bejelentkezés alapján – tíz fő alatti, kiscsoportos személyes konzultációra. Bár a jogszabály erre most is lehetőséget ad, biztonsági okokból ezeket is az online térbe helyezzük át – mondta el Bognár Anita.

Az intézményvezető hozzátette, amennyire lehet, a diákok már megszokták az online oktatást. Tavalyhoz képest a tanárok és a tanulók is tapasztaltabbak, gördülékenyebbnek, sikeresebbnek mondható az online oktatás.

– Félévkor az osztályfőnökök felmérték a véleményeket és pozitívabb visszajelzések érkeztek. Nagyon sok órát megtartunk online, s habár a személyes kommunikációt nem pótolja, de annál sokkal előbbre mutató, mintha csak elküldenénk nekik a tananyagot. Augusztusban belső továbbképzést is tartottunk a módszertani repertoár bővítése érdekében, ha szükség lenne a digitális oktatásra való átállásra, melyre már novemberben sor is került. Kollégáim azóta elég jól megismerték a különféle online felületeket. Van egységes felületünk, ahol a tanórák mellett a fiatalok megkapják a feladatokat. Készítettünk digitális házirendet, ez ad iránymutatást a megváltozott körülmények idejére – számolt be Bognár Anita intézményvezető.

Egyházi Andrea tankerületi igazgató arról tájékoztatott, hogy az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján a Pápai Tankerületi Központhoz tartozó intézményekben felkészültek az átállásra. A tantestületek az egyéb platformok mellett használhatják a digitális munkarendre vonatkozó módszertani ajánlások alapján a KRÉTA rendszerben 2020-ban külön e célra kifejlesztett Digitális Kollaborációs Tér (DKT) nevű komplex modult, amely teljes körű támogatást biztosít a pedagógusok számára a tantermen kívüli digitális munkarendben történő feladatellátáshoz. A platform lehetőséget biztosít online órák tartása mellett órai és házi feladatok kiadására és ellenőrzésére, dokumentumok fel- és letöltésére, megosztására, különféle csoportok közötti kommunikációra a tanárok és diákok között, illetve tananyagokat is tartalmaz. A DKT nagy előnye még, hogy a használata nem igényel többletadminisztrációt a kollégák részéről sem az értékelések során, sem a csoportok kialakítása kapcsán, mert mindez automatikusan megjelenik az e-napló felületen is az iskolák számára.

A tanulókat és a szülőket folyamatos kapcsolattartásra ösztönözik a kollégák, hogy a pedagógusok, a szülők és a gyermekek tudjanak egymással kommunikálni. Az eszközök rendelkezésre állnak, a tanulók hatékonyan vesznek részt az órákon. Az érettségizők felkészülésének támogatása érdekében konzultációra is van lehetőség, több tanuló eddig is élt ezzel. A középiskolai digitális munkarend további fenntartása nem akadálya a középfokú felvételi eljárás hatékony lebonyolításának, a felvételi vizsgák ezen munkarend alatt is zökkenőmentesen lebonyolíthatók.