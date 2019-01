Nem számít az évszak: szilveszterkor is fürödtek a tapolcai Malom-tóban

Rekord számú, 312 fürdőző mártózott meg az idei Szilveszteren a Malom-tó 17 fokos vizében.

A kilencedszerre rendezett év végi fürdés évről évre egyre népszerűbb, míg az első alkalommal húszan sem voltak a bátor pancsolók, a számuk mostanra igencsak megnőtt. A vidám délelőtti eseményen ezúttal is a nemzet rozmárja, Schirilla György buzdította a fürdőzőket, akik között a legfiatalabb a kilenc éves Németh Emília Anna és Zakács Álmos Csanád volt, míg a legidősebb idén is a tapolcai 75 éves Szebegyinszki Istvánné és a négy évvel idősebb Németh Károly volt. Mint Schirilla György elmondta, minden évben különleges élmény számára a tapolcai fürdés, hiszen ő ennél sokkal hidegebb vízben szokott megmártózni. Kifejezetten jól érezte magát a vízben és figyelmeztetett mindenkit, hogy a hideg víz frissít, fiatalít, míg a meleg öregít, ezért ajánlotta a hideg vizes fürdőket. Elárulta, hogy rengeteg helyre utazott idén is fürdeni és a jövő évi naptára ugyancsak meglehetősen zsúfolt. Amellett minden héten hetente háromszor fut reggelente úgy öt-hat kilométert.

– Fontos számomra az edzés, mert 58 éves leszek márciusban és csak úgy tudom kompenzálni az öregedési folyamatot, hogy rengeteget mozgok, jógázom. Sok fellépésem van, reflexológiát oktatok, nagy hétvégi tanfolyamokat szervezek. Júniusban Kocson ott leszek a Kocsi napokon is, de sok karitatív futáson veszek még részt a jövő évben is. Viszont többszáz kilométeres futásra már nem készülök. Inkább jógatáborokat tartok még a jövő nyáron is Orfűn és Visegrádon. Tapolcára pedig mindig szeretettel jövök, két éve futottam is, örülök, hogy itt lehetek újra, hiszen itt annyira szeretnek engem – mondta Schirilla. Deák Bárdos Mihály. Európa-bajnok birkózó is fürdött idén, elmondása szerint hidegebb vízre számított, jól érezte magát a rendhagyó sport eseményen és szívesen visszatér máskor is.

A fürdőzők jelmezt öltve, vicces fejfedőkkel, felfújható strand játékokkal csobbantak, sokan a tó közepén álló szökőkút pereméről ugráltak a vízbe. Nem zavarta őket, hogy bár sütött a nap, de csupán négy fok volt és erős szél, több, mint fél órán át szelték a habokat hősiesen. Szokás szerint a Boombatucada ütőegyüttes buzdította a csobbanókat, jó hangulatot teremtve a szurkolóknak is.

