Nem volt jó hatással a felvételi kedvre az elmúlt időszak

A felsőoktatási felvételi határideje megelőzte a koronavírus-járvány terjedését, így a jelentkezők számát kevéssé befolyásolta a jelenlegi helyzet, ám az érettségi vizsgák módosítása és a sok bizonytalanság befolyásolhatja a felvételi pontszámokat.

Gál Balázs a Pannon Egyetem oktatási igazgatója a Napló kérdésére elmondta, ebben az időszakban még csupán az egyetemi jelentkezési számok ismertek. – Ahogy azt korábban is lehetett sejteni, idén ezek a számok alacsonyabbak országos szinten a szokásosnál. Ennek elsősorban a megváltozott szabályozási környezet és a demográfiai változások az okai. Változott a középiskolai érettségi rendszer és a felvételi is. Idén először kell emelt szintű érettségi minden alapképzési és osztatlan mesterképzési szakra való bejutáshoz. Sokáig úgy állt, hogy ezen túl még nyelvvizsga is kelleni fog a felvételihez. Ezek a bizonytalanságok nem voltak jó hatással a jelentkezési kedvre, minden bizonnyal többen a biztos középiskolában maradás mellett döntöttek – mondta el Gál Balázs.

Az érettségi lebonyolítási rendszer a felvételi pontszámokat befolyásolhatja,

hiszen előnyben lesznek azok a vizsgázók, akiknek az írásbeli teljesítménye az erősebb.

Az oktatási igazgató hozzátette, idén a veszélyhelyzeti rendelkezések miatt kivételesen a már kiadott felvételi tájékoztatót is szerkeszthették a felsőoktatási intézmények. A cél éppen az volt, hogy a korábban meghirdetett felvételi eljárásrendeket mindenki hozzá tudja igazítani a megváltozott körülményekhez. Így a Pannon Egyetem is, ahol lehetett, a személyes felvételi vizsgák helyett távolléti, online megoldásokat választott. A felvételizők ennek megfelelően személyes találkozás helyett skype interjúkon fognak részt venni. Egy olyan vizsgaforma van, amit – jelenlegi állás szerint – nem váltottak ki: a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga. Ez az írásbeli érettségire hasonlító vizsgaforma a már megtartott írásbeli érettségik lebonyolítására fog hasonlítani.

A Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karon is online történnek majd a felvételi elbeszélgetések. Navracsics Judit, az MFTK dékánja elmondta, felvételi elbeszélgetés csak a mesterszakokon van, ilyenkor a rátermettséget, a kommunikációs készséget és az adott témában való tájékozottságot nézik, nem szigorú, tételes lexikai tudást ellenőriznek. – Nem gondolom, hogy a kommunikáció csatornája befolyásolja a beszélgetés sikerességét. A külföldi hallgatókkal már 5 éve ez a gyakorlat, mindenki online felvételizik. Szerintem még jót is tehet a jelentkező lelkének, hogy nem kell Veszprémbe utaznia a felvételi miatt, hanem az otthonában, kényelmesen, nyugodt körülmények között áteshet ezen a megmérettetésen – mondta el Navracsics Judit.

A felsőoktatási felvételi eljárásban július 9-ig még van a jelentkezőknek lehetősége, hogy sorrendet módosítsanak, viszont már vannak adatok a jelentkezésekről.

– Nagyon büszke vagyok arra, hogy – az országos trenddel ellentétben – a hozzánk első helyen jelentkezők száma majdnem elérte a tavalyit, ami nem kis teljesítmény, hiszen tavaly megdupláztuk az azt megelőző évi eredményt. Még nem ismeretes a külföldi hallgatók létszáma. Tudjuk, hányan jelentkeztek, és meg is történtek a felvételi vizsgák. Azt is tudjuk, hányat vettünk fel, de nem tudni, milyen rendelkezések lesznek a koronavírus miatt az utazásokkal kapcsolatban. Ha megnyílnak a határok, akkor még az ő létszámuk is jelentősen emeli a jövő szeptemberben a karunkon tanulni kezdők számát. Bízunk még a pótfelvételiben is, tavaly is jelentős számú jelentkezőnk volt. Röviden tehát: az eddigi eredményeinkkel elégedettek lehetünk, de bízunk abban, hogy lesznek sorrendet módosítók, pótfelvételizők és külföldiek is, akik esetleg még jobban emelik a jelentkezők, illetve felvettek számát – tette hozzá az MFTK dékánja.