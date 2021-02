Nem volt kérdés, hogy beadatja-e az oltást a szívkórházban dolgozó dietetikus

Szálka Brigitta dietetikusként dolgozik a balatonfüredi Állami Szívkórházban. Ebben az intézményben már mindenki átesett az oltáson, aki kérte.

– Én kértem a vakcinát, és mostanra már túl vagyok az ismétlő védőoltáson is. Nálam semmilyen problémát nem okozott, csupán az oltás helyén jelentkezett enyhe fájdalom, egyébként nem tapasztaltam mellékhatást. Számomra egyáltalán nem volt kérdés, hogy beadatom-e az oltást. Egészségügyi dolgozóként úgy érzem, kötelességünk a példamutatás, és természetesen védenünk kell a betegeket. Amíg nem készült el a koronavírus elleni vakcina, megvolt annak a lehetősége, hogy a legszigorúbb óvintézkedések ellenére is behozza az ember a fertőzést a kórházba. Nálunk vannak súlyos állapotú szívbetegek is, az ő védelmük az elsődleges szempont. Természetesen az is számít, hogy ezzel az oltással védem a családomat és saját magamat is – mondta Szálka Brigitta.

A dietetikus hozzátette, hogy a Covid19 betegség komoly rizikófaktort jelent az elhízással és a cukorbetegséggel küzdő emberek számára, így a betegeik egy része fokozottan veszélyeztetett. Szálka Brigitta megjegyezte, hogy a környezetében a koronavírus-fertőzötteknél a betegség változatos lefolyású volt. Volt közöttük olyan krónikus beteg, aki enyhébb tünetekkel átvészelte a megfertőződést, de akadt olyan egészséges ismerős is, aki megjárta az intenzív osztályt.