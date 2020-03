Nem zárnak be a katolikus templomok – Udvardy György veszprémi érsek főpásztori rendelkezései

Udvardy György veszprémi érsek a Veszprémi Főegyházmegye főpásztoraként, a rá bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a rendkívüli jogrend és veszélyhelyzet kapcsán a koronavírus további terjedésének megakadályozására a Veszprémi Főegyházmegyében március 13-án, pénteken rendelkezéseket léptetett életbe.

Úgy fogalmaz: „a meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak. Templomainkat nem zárjuk be, mégis felelősen és körültekintően kell eljárni.” Az egyház tanítása szerint a vasár- és parancsolt ünnepnapi miselátogatási kötelezettség nem vonatkozik azokra, akik ezt komoly ok miatt nem tehetik meg.

Kéri, hogy az idősek és betegek a fennálló helyzetet lelkiismeretükben tekintsék komoly és súlyos oknak, ezért önmaguk és mások érdekében inkább maradjanak otthon. Kéri, hogy lehetőség szerint minden templomban biztosítsanak kézfertőtlenítési lehetőséget, a szentmiséken a perselyezést távozáskor az ajtóban állva tegyék meg. A gyermekek homlokának kereszttel történő megjelölését a fizikai kontaktus elkerülése miatt hagyják el. A búcsújáróhelyeken, amennyiben a résztvevők nagy száma indokolja, igyekezzenek szabadtéri szentmiséket tartani.

A paptestvéreket arra buzdítja, tartsanak gyakrabban kisebb közösségeknek szentmisét a hívek arányosabb eloszlása érdekében, igénybe véve a szombati előesti szentmisék lehetőségét is. Azt kéri a papoktól, hogy átmenetileg ne utazzanak külföldre. A külföldről visszatérő papoknak kötelező két hétre házi karanténba vonulniuk, mielőtt a hívek között folytatják szolgálatukat. A kórházlelkészi szolgálat keretében a világi beteglátogatók szolgálata szünetel, a papok jelenlétét minden kórházban továbbra is biztosítják.

A közlemény szerint elmaradnak az egyházmegyei programok: az április 4-i veszprémi nagyböjti családos lelkinap, az április 18-i zirci Főegyházmegyei Hittanos Találkozó. A nagyheti és húsvéti szertartásokról, illetve az április 25-i, Bódi Mária Magdolna vértanúságának 75. évfordulóján tartott megemlékezésről, a további egyházmegyei programokról később adnak információt.

A bentlakásos idősotthonok esetében (hévízi Szent Lukács Idősek Otthona, veszprémi Szent Ferenc Papi Otthon) a már korábban az intézmények hatáskörében elrendelt látogatási tilalmat a lehető legszigorúbban be kell tartatni, a bentlakó gondozottak az intézményt csak különösen indokolt esetben (egészségügyi kezelés) hagyhatják el.

Március 16-tól április 30-ig a Boldog Gizella Gyűjtemény és a Szaléziánum turisztikai és gasztronómiai működését felfüggesztik. Az Érseki Hivatal működését rendkívüli helyzetben is biztosítják, de a személyes ügyfélfogadást igyekeznek minimálisra csökkenteni.