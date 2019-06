Német nemzetiségi tanösvényt avattak Bándon

A mintegy egy kilométer hosszú, hétállomásos német nemzetiségi tanösvényen, a kétnyelvű felirattal ellátott táblákon a hit, a tudás, a hazaszeretet, a honvágy, a szorgalom mint alapvető értékek mellett bemutatják a Christkindlt és a Herendi Porcelánmanufaktúrában nyújtott teljesítményeket.

Ünnepélyes keretek között átadták a Bándi Német Nemzetiségi Tanösvényt a hétvégén.

A régi iskola udvarán megtartott ünnepségen részt vett Englenderné Hock Ibolya. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának új elnöke kérdésünkre elmondta, hogy az országos német önkormányzat egyik projektje ez a tanösvény program, amely magyarországi német falvakban hivatott felállítani úgynevezett tanösvényeket. Azzal a céllal, hogy közösségi munkában is összekovácsolja az egyes közösségeket, illetve, hogy megmutassa a külvilágnak azokat a jellegzetességeket, ami az adott település németségére jellemző.

– A bándi a hetedik tanösvényünk, a nyolcadikat is hamarosan avatjuk, és minden évben hármat tervezünk még a hálózathoz. Azt gondoljuk, hogy ez egyfajta kapcsolatépítés a magyarországi németség különböző területei között, illetve a magyarországi németség és az ország egyéb nemzetiségű lakosai között – fogalmazott az elnök asszony.

Schindler László, a Bándi Német Önkormányzat elnöke elmondta, hogy a település német önkormányzata is szerette volna a bándi értékeket bemutatni, ezért döntöttek úgy, hogy beadják a pályázatukat a projekt megvalósításhoz, és nagyon örültek, amikor megkapták a hírt, hogy hatezer eurót kaptak Németország belügyminisztériumától. A tanösvénnyel meg akarták mutatni, hogy milyen értékek mentén éltek itt az emberek, és hogy mire lehetnek büszkék a bándiak. Szerették volna egy kicsit a táncoló, éneklő svábokról élő klisét is szertefoszlatni. Az értékeiket nem csak az ide látogató vendégeknek kívánják bemutatni, hanem a bándiaknak is.

– Mára egy olyan nagymértékű átalakulás zajlik a faluban, amilyen az újkori történelemben még sosem volt jellemző. Ha a lakosok megismerik ezeket az értékeket, erősödhet az összetartozás-tudat, a faluhoz való kötődés és az identitás is – hangsúlyozta Schindler László. A tanösvénnyel céljuk még a fiatal generáció érdeklődésének a felkeltése is, ezért szívesen látnak óvodás és iskolás csoportokat is.